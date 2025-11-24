俄烏和平有譜 由美烏敲定架構

美國與烏克蘭在日內瓦就俄烏和平方案展開會談。（路透）

本報綜合外電報導

美國與烏克蘭當地時間二十三日在瑞士日內瓦會談，稱雙方就川普二十八點俄烏和平方案統一立場上「取得進展」，強調最終架構「將由美烏兩國總統作出」，並討論安排烏克蘭總統澤倫斯基本週訪美。 烏克蘭總統澤倫斯基表示，首輪會談後有可見跡象顯示，美國總統川普團隊正在傾聽烏方意見；美國國務卿盧比歐則說，先前對烏方提出須於二十七日前回覆的期限可再調整。

由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克領軍的烏國代表團，與盧比歐、川普特使魏科夫、美國陸軍部長德里斯科等人會晤，針對美方提出的二十八點和平計畫交換意見。

澤倫斯基指出，烏克蘭代表團與美官員會晤進展順利，相關細節仍在更新。他強調，「有訊號顯示川普總統正在聽取我們的立場」，目前外交進程更為密集，情勢朝正向發展，烏方將堅持可行、具保障且尊重國民的和平方案，也會優先考量在對抗俄羅斯戰事中犧牲者的付出。

由於川普先前才在社群媒體寫道：「烏克蘭『領導層』對我們的付出毫不感恩。」澤倫斯基稍早也向川普表達感激之意，感謝美國為協助烏克蘭所做出的努力。

盧比歐表示，談判正處敏感時刻，不便透露細節。他形容和平方案是「會呼吸的文件」，其內容可做調整，但也強調今日談判「取得重大進展」，美方將持續縮小待討論的爭議條款分歧。美方原本提出的二十七日期限可以修改，川普對目前的進展也感到樂觀。

英、法、德向烏方提出的新建議，包括烏克蘭不會以武力收復俄方目前控制的區域、領土交換以現行「接觸線」為基準，不再沿用先前擬議將部分仍駐有烏軍的頓內茨克視為俄羅斯領土的做法。

此外，建議內容提及將烏軍規模上限由六十萬人提高至八十萬人；納入美國需提供類似北約的安全保障，即集體防禦承諾。文件也建議烏克蘭在簽署協議後盡速舉行選舉，而非遵照原先的一百天時限。

另有部分條款遭刪除，包括「預期俄羅斯不再入侵鄰國、北約不再擴張」等內容，並調整教育及聯合安全工作小組相關細節。

白宮表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。

克里姆林宮則表示，尚未收到關於會談結果的官方訊息。