俄烏和平計畫微調 美派特使赴俄會蒲亭

對於原先由美俄共同擬定，外傳包含俄方最大要求的28點方案，經上週末在瑞士日內瓦修改19點新框架，烏克蘭24日表示已準備好邁向下一步。

烏克蘭總統澤倫斯基說：「這框架已在談判桌上，我們準備好一同邁進，跟美國以及川普總統接觸、還有歐洲，而我準備要與川普總統會面，還有些敏感的議題要討論。」

根據衛報分析，修訂後的19點框架更貼近烏克蘭與歐洲立場，強調尊重烏克蘭主權，並拒絕承認俄方對被佔領區的控制。當天，美國總統川普在白宮進行感恩節傳統活動火雞特赦儀式，對於這份新框架可能終結俄烏衝突給了正面的訊息。

美國總統川普表示，「我認為我們就快要達成協議，我們很快就會知道結果。」

於此同時，美國陸軍部長德里斯科抵達阿布達比與俄羅斯官員會談，有報導指出，烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫也在。川普在社群媒體貼文，「期待能與澤倫斯基總統，以及蒲亭總統會面，但只有在終止戰爭的協議已經完成，或進入最後階段那時候。」

俄羅斯外長拉夫洛夫說：「他們在捍衛立場、抵抗被迫偏離正確道路的程度上會如何行動，我們尚不得而知。我們期望，當美國認為與烏克蘭政權及歐洲國家的磋商完成時會通知我們。」

一名烏克蘭外交官警告，割讓領土仍是主要障礙；意味著儘管部分議題已有共識，最重協議仍相當遙遠。儘管有阿布達比的談判，美國白宮正面祥和的氛圍，並不足以讓和平快快降臨，當天俄烏雙方仍互相轟炸造成重大死傷，反而凸顯出局勢依然嚴峻。

