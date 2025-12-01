俄烏和平談判 歐盟外交首長：本周是關鍵

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)今天(1日)表示，對於推動結束俄烏戰爭結束，這一周將是關鍵，值此之際，美國特使在與基輔談判代表會談後，將前往莫斯科。

卡拉斯在歐盟國防部長會議上說：「這可能是外交的關鍵一周。我們昨天(11月30日)聽說，在美國舉行的會談儘管艱難但富有成果。我們目前還不知道結果，但我今天將與烏克蘭國防部長和外交部長進行會談。」

華府正加速斡旋結束俄烏戰爭，美國總統川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)今天將啟程前往俄羅斯，預計將在2日與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 舉行會談。在此前，川普政府高級官員與烏克蘭代表團在佛州舉行了談判。

卡拉斯迴避了關於她是否信任美國，能夠斡旋達成一項好和平協議的問題。

不過她表示，如果歐洲能夠參與涉及烏克蘭和平的外交努力，情況將會更好。在美國斡旋結束俄烏戰爭的努力中，歐洲一直被排除參與。

她說：「烏克蘭孤立無援。如果能與歐洲團結起來，他們的力量肯定會更強。但我相信烏克蘭人會挺身而出，捍衛自身權益。」

同時，她表示，歐洲需要集中精力，幫助「烏克蘭盡可能地強大起來，讓他們能夠在這個極其艱難的時期站出來捍衛自身權益」。

歐盟目前正在就一項計劃進行磋商，該計劃擬向烏克蘭提供一筆高達1,400億歐元的貸款，資金來源為被凍結的俄羅斯資產，但該提議遭到比利時的反對。

卡拉斯表示，歐盟尋求在12月18日的領袖峰會上就「烏克蘭融資問題」達成一致，並強調「我們不會在沒有達成協議的情況下結束峰會」。

(編輯 : 廖奕婷)