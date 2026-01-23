俄烏和平露曙光！澤倫斯基證實：美俄烏「首次3方會談」即將登場

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於22日在瑞士達沃斯（Davos）與美國總統川普（Donald Trump）會晤後指出，烏克蘭、俄羅斯與美國官員將於23日與24日首度舉行「3方會談」，且針對烏克蘭的安全保障條款已經定案，而戰後經濟復甦協議也幾近完成。該協議是基輔支持的關鍵內容，目的在於反制先前嚴重偏袒莫斯科的美國方案。

據卡達媒體《半島電視台》報導，澤倫斯基將上述預定在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行的談判，形容為美俄烏之間的「首次3方會議」，並聲稱：「我認為這是件好事。」

對此，俄羅斯方面尚未對這項擬議中的會談作出即時回應。美國總統則形容他與烏克蘭總統的會面「進行得很好」，但也指出，終結俄烏戰爭仍是1個「持續進行的過程。」

稍早，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」（WEF）上向與會者表示，歷時甚久的俄烏談判已取得「重大進展」，目前只剩下1個尚待解決的問題，「我們已經反覆討論過這個問題的不同版本，這意味著它是可以解決的。如果雙方都想解決，就會有結果。」

目前尚不清楚威特科夫所提及的最後1個癥結點為何，但澤倫斯基曾在去年12月表示，談判2大主要爭議點在於「領土問題」，包括俄羅斯佔領地區的長期主權歸屬、莫斯科要求基輔進一步割地的問題；以及烏克蘭南部由俄軍佔領的歐洲最大核電站「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia nuclear power plant）該由誰掌控。

威特科夫在出席WEF後，便與川普女婿庫許納（Jared Kushner）一同前往俄羅斯首都莫斯科（Moscow），會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。威特科夫補充，美國官員之後將飛往阿布達比談判，並在「軍方對軍方」的工作小組層級持續進行。

報導補充，川普曾在22日稍早與澤倫斯基會面後向記者表示，他對普丁傳達的訊息是，俄烏戰爭必須結束。澤倫斯基則形容這場會談「富有成果且具實質內容」，且「文件現在準備得更加完善了。」

澤倫斯基此前曾表示，只有在有機會與川普討論安全保障與烏克蘭戰後重建資金等問題時，他才會前往達沃斯。會後，他在WEF發表演說時，主張應對普丁進行國際起訴，並批評歐洲盟友未能將凍結的俄羅斯資產用於支援烏克蘭防衛，「這是自第二次世界大戰以來歐洲最大戰爭的第4年，而發動這場戰爭的人不僅仍然是自由之身，還在歐洲為他被凍結的資金而戰。」

