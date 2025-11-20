俄烏和談又被傳出有希望 油價應聲跌破60美元 若真可能停火再跌到50美元

國際能源總署（IEA）預測，明年全球原油將出現創紀錄的供應過剩數量。（圖片來源／pixabay）

《Axios》與《路透》報導，受美國推動結束俄烏戰爭的消息影響，西德州中級原油（WTI）期貨價格19日跳水，跌破每桶50美元。

紐約WTI原油期貨周三下挫2.1%或1.3美元，收報每桶59.44美元，在周四亞洲電子盤，WTI原油期貨近持平，報每桶59.43美元。

一位烏克蘭官員表示，基輔政府收到美國提出的結束俄烏戰爭的信號，這重新燃起俄烏重啟外交談判的希望。

廣告 廣告

油價中期可能會跌至50美元左右

同時，俄羅斯表示，對俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）的製裁並未影響其石油產量。

供應方面，根據美國石油協會（API）的數據，上周美國原油庫存增加440萬桶，如果官方數據得到證實，庫存將接近5個月來最高水準。

這些數據加劇全球石油供應將超過需求的擔憂，國際能源總署（IEA）預測，明年全球原油將出現創紀錄的供應過剩數量。

研究機構Vortexa的數據顯示，上周油輪載運的原油數量攀升至14億桶，這些原油不是正在運往買家，就是存放在浮式儲油罐中，這表明石油供應持續增加。

TP ICAP集團能源專家謝爾頓預測，考慮到海上、浮式儲油設施中的石油儲量以及受到制裁的石油數量，油價中期可能會跌至50美元左右，因為所有來自俄羅斯的受制裁石油都可能流入市場。

除了石油供應過剩打壓油價外，俄烏重燃和談的希望，也壓抑油價。分析人士表示，烏克蘭戰爭如果結束，可能為俄羅斯石油供應增加鋪路，加劇供應過剩的擔憂。

多家媒體報導美國草擬俄烏停戰框架

周三，路透引述兩位消息人士的話報導，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基發出信號，烏克蘭需要接受美國草擬的俄烏結束戰爭框架協議，這一份框架提議基輔放棄部分領土和縮減軍隊規模。

巧合的是，當天一位了解草案的高級官員也告訴《法新社》，烏克蘭已收到美國最提出的俄烏和談方案，該方案要求基輔割讓俄羅斯控制的領土，並將基輔軍隊規模削減一半以上。

該方案似乎複製俄羅斯的極端條件，但是烏克蘭一直拒絕這些要求，認為這些條件等同要求烏克蘭投降。

這位不願透露姓名的官員告訴法新社，美國的草案規定烏克蘭承認克里米亞和其他被俄羅斯佔領的地區，並將基輔軍隊人數減少到40萬人，該方案還要求烏克蘭放棄所有遠程武器。

這位官員說：「一個重要的細微差別是，我們不清楚這究竟是美國總統川普的說法，還是他幕僚人員的說法。」他補充說，俄羅斯應該採取什麼回應「尚不清楚」。

Axios報導透露美俄進行秘密協商

就在這位官員講話前幾個小時前，克里姆林宮表示，自從俄羅斯總統普丁和美國總統川普8月在阿拉斯加舉行峰會以來，莫斯科對潛在和平協議的立場並沒有改變。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在每日例行記者會上表示，他既沒有證實也沒有否認美國媒體Axios先前的報導。該報導透露，華盛頓和莫斯科正在秘密起草一份新的28點和平計劃，試圖結束俄烏戰爭。

根據該報導，美國中東問題特使威特科夫和普丁特使德米特里耶夫10月底在邁阿密會面，討論一個部分以川普的加薩停火協議為藍本的框架。

德米特里耶夫（Kirill Dmitriev ）告訴Axios新聞網，他在訪美期間與威特科夫和其他川普顧問進行三天磋商，對此他持樂觀態度。

據報導稱，德米特里耶夫（他同時也是俄羅斯主權財富基金的負責人）表示：「我們感到俄羅斯的立場確實得到重視。」

此前，莫斯科一再堅持，任何俄烏和平協議都必須承認俄軍對佔領烏克蘭領土的控制權，強制基輔保持中立，限制烏克蘭的軍事力量，並解除西方的制裁。

(原始連結)





更多信傳媒報導

輝達伺服器可能改用智慧手機記憶體 記憶體價格一年內可能翻倍

龔明鑫連兩天回《經濟學人》：我們沒有病 建議多去關心中國的情況

北港媽祖蒞臨台南 永康姑婆廟獻畫恭迎聖駕

