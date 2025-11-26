俄烏和談大進展！烏方鬆口同意和平條款 「僅剩細節需敲定」

烏克蘭國家安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，烏克蘭已同意由美國政府斡旋的和平協議核心條款，僅剩「一些細節問題」需要解決，以結束俄羅斯近四年的軍事行動。然而，俄羅斯方面尚未對阿布扎比談判結果做出正式回應。

烏克蘭國家安全顧問烏梅洛夫稱烏方基本上已同意美國提出的和平協議，澤倫斯基也將盡快訪美。（圖／美聯社）

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）正在阿聯酋首都阿布扎比與俄羅斯官員會面。一名美軍官員表示，德里斯科爾週二與俄方代表進行了數小時的談判，並表示：「我們保持非常樂觀。德里斯科爾部長也很樂觀。希望我們很快能從俄羅斯方面得到回應。這進展得很快。」

川普總統週二在社交媒體平台Truth Social上發文稱，「只剩下少數幾個分歧點了」。他表示已指示特使威特科夫（Steve Witkoff）在莫斯科會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），並指示德里斯科爾會見烏克蘭方面。川普說：「我將與副總統范斯（Vance）、國務卿盧比歐（Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Hegseth）和白宮幕僚長威爾斯（Wells）一起聽取所有進展情況的匯報。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週二上午在社交平台X上表示：「過去一週，美國通過將烏克蘭和俄羅斯雙方帶到談判桌前，在達成和平協議方面取得了巨大進展。還有一些微妙但並非不可克服的細節需要解決，這將需要烏克蘭、俄羅斯和美國之間進一步對話。」

烏梅洛夫週二表示，烏克蘭已同意和平提案的「核心條款」，並在社交媒體上發文稱，烏克蘭談判代表已就週末在日內瓦討論的協議「核心條款」達成「共同理解」。他說：「我們現在指望歐洲夥伴支持我們的後續步驟。我們期待在11月最早合適的日期安排烏克蘭總統訪問美國，完成最後步驟並與川普總統達成協議。」

一名川普政府官員表示，截至週二上午，尚未就澤倫斯基訪美達成共識，但如果未來幾天確實安排會面，可能會在海湖莊園舉行。

