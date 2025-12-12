俄烏和談見曙光油價滑落 下週汽柴油估降3角

（中央社記者曾智怡台北12日電）伊拉克大型油田（West Qurna 2）恢復生產作業，又逢俄烏和平談判出現曙光，國際油價滑落。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估15日凌晨零時起，汽柴油每公升價格調降新台幣0.2到0.3元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27或26.9元、95無鉛汽油每公升28.5或28.4元、98無鉛汽油每公升30.5或30.4元、超級柴油每公升25.4或25.3元。

中油累算至12月11日的調價指標7D3B週均價為62.73美元，較上週63.93美元下跌1.2美元。本週新台幣兌美元匯率為31.223元，較上週31.361元升值0.138元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.3元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.2到0.3元，柴油調降0.2到0.3元。

中油將於14日中午12時公布實際調整金額。（編輯：林家嫻）1141212