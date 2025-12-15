俄烏和談關鍵週 EU將敲定資助細節 德法喊話力挺烏

歐盟理事會(European Council)18日將敲定用俄羅斯在歐洲遭凍結資產資助烏克蘭的細節。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)今天(15日)表示，歐盟會在這禮拜的高峰會上針對資助烏克蘭一事做出非常重要的決定；她也說，討論使用俄羅斯凍結資產的議題已變得越來越困難。

歐盟打算用2022年俄烏戰爭爆發後，被凍結的俄羅斯主權資產，資助基輔抵禦俄羅斯；歐盟日前達成共識，決定無限期凍結價值2100億歐元（約新台幣7.5兆元）的俄國主權資產，改變先前每6個月表決一次是否展延凍結的做法。

歐盟理事會將在18日的會議敲定此事細節與連帶問題，像是歐盟各國政府會保證比利時，若莫斯科當局打贏官司，比利時不會獨自扛起責任等。

卡拉斯今天對媒體表示，「我們還沒達成目標，且變得越來越困難，但是我們持續努力，我們還有幾天時間」，「在達成結果前，我們不會結束會議」。

在俄烏和談進度方面，美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會面後，烏克蘭宣布願放棄加入北大西洋公約組織(NATO)。

不過，烏克蘭仍未同意美國施壓關於割讓領土給俄羅斯的部分；澤倫斯基強調西方國家的安全承諾必須法制化，並且獲得美國國會支持。

烏克蘭與歐洲官員接下來將展開一系列會晤，歐洲國家領導人也持續鞏固對烏克蘭的支持。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)警告，俄羅斯的目標是從根本上改變歐洲疆界，在現有的疆域內恢復往日的蘇聯，「如果烏克蘭淪陷，他(普丁)絕對不會罷休」。而法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也在社群平台X發文，強調「法國現在和將來都會與烏克蘭站在一起，共同建立穩固持久的和平，一個能長期保障烏克蘭和歐洲安全主權的和平」。