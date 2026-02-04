俄烏展開新一輪談判 克宮喊話要求基輔接受俄方條件

在俄烏雙方於阿布達比展開最新一輪談判之際，克里姆林宮今天(4日)要求烏克蘭，接受其結束這場已持續4年戰爭的條件，否則將繼續推進入侵行動。

這場會談在美國斡旋下舉行，是近期一連串外交努力中的最新一輪談判；先前幾輪的相關斡旋皆未能促成停戰協議。

俄烏戰爭已演變為歐洲自第二次世界大戰以來最致命的衝突，造成數十萬人喪生、數百萬人被迫逃離家園，烏克蘭東部與南部大片地區遭到毀壞。

克里姆林宮的強硬言論，加上俄羅斯持續發動大規模無人機與飛彈攻勢，猛烈轟炸烏克蘭能源電網，為這場談判的前景蒙上陰影。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)在會談開始之際告訴記者：「我們的立場眾所皆知。」他說：「在基輔政權作出相應決定之前，這項特別軍事行動將持續進行。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)3日表示，俄羅斯對基輔能源系統的攻擊「證實莫斯科的態度並未改變：他們仍押注戰爭與摧毀烏克蘭，並未認真看待外交」。

澤倫斯基說：「我們談判團隊的工作將據此進行調整。」但他未進一步說明。

不過，美國總統川普(Donald Trump)則表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)履行了為期一週、不攻擊烏克蘭首都或關鍵能源設施的承諾。

川普3日說：「你知道的，一週也算不少了，我們什麼都接受，因為那裡真的、真的非常冷。」川普補充表示：「我希望他(普丁)能結束戰爭。」在被問及是否對普丁未延長停火感到失望時，川普回應說：「我會希望他這麼做。」

領土主權歸屬為談判癥結

談判中最大的癥結，仍在於烏克蘭東部領土的主權歸屬。

莫斯科要求基輔撤出在頓巴斯(Donbas)大片地區的部隊，包括多座擁有豐富天然資源的城市，並將此作為達成任何協議的前提。

俄方同時要求國際社會承認，在戰爭中所奪取的土地屬於俄羅斯。

基輔則主張，應沿著目前前線凍結衝突，並拒絕單方面撤軍。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)證實，三方會談已於今天展開。

川普已派遣其重要特使魏科夫(Steve Witkoff)與女婿庫許納(Jared Kushner)前往阿布達比，試圖促使俄烏雙方達成協議。

俄羅斯的首席談判代表則是軍事情報局長柯斯特克夫(Igor Kostyukov)，這名職業海軍軍官因在入侵烏克蘭中扮演關鍵角色而被西方制裁。

目前俄羅斯占領約20%的烏克蘭領土，但基輔仍控制著頓內茨克州(Donetsk)約五分之一的地區。

根據法新社分析，若依俄軍目前推進速度，還需要至少約18個月才能完全佔領該州。

烏克蘭警告，若讓出領土，將助長莫斯科的野心，並表示不會簽署任何無法阻止俄羅斯再次入侵的協議。