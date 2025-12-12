俄烏戰事推升通膨 莫斯科富人社區沒落

店門口大大的標示寫著出租，或是貼上告示，表示整修當中。在俄羅斯首都莫斯科的富人社區「主教池塘」，曾經滿街都是身穿名牌服飾、開名車的有錢人。

不過，許多居民觀察到最近幾年來，當地店家的組成正在逐漸改變。根據統計，今（2025）年在這個社區，就有16家高級餐廳關閉。取而代之的，則是消費等級較低的連鎖咖啡廳。

當地民眾塔蒂亞娜說道，「一開始，這裡有針對頂尖消費者的餐廳，但現在這些餐廳都在關閉，有些廉價商店正在出現。」

餐廳副理巴布麗娜表示，「房租節節上漲，這就是為什麼這麼多餐廳都在離開。」

經濟顧問公司分析，戰爭導致國內通膨率高居不下，反映在成本上，讓業者備感壓力。

顧問公司資深董事阿法娜絲薇亞認為，「也有全球經濟的因素，像是融資代價高昂、利率太高，人力成本也在上升，人群的消費力也在下降，包含來到這裡的人。」

英國媒體《經濟學人》則指出，雖然俄羅斯透過出口石油與戰爭支出，讓經濟成長率保持在一定水準，然而隨著石油收入減少、債台高築，以及缺乏外國投資，看似一切如常的俄羅斯經濟，其實岌岌可危。

