俄烏戰倖存童憶亡母 口譯員數度淚崩

戰火無情，民眾最想看到的，其實還是有朝一日停火，恢復不用再躲砲彈的日常。烏克蘭一位11歲男童，和爸爸到處奔走，為烏克蘭兒童發聲。而他自己也是經歷轟炸、滿身傷的人，雖然回憶很痛苦，但他選擇講出來，讓更多人了解他們的處境。

烏克蘭男童 羅曼：「大家好我是羅曼 今年11歲，我來自烏克蘭 現在住在基輔。」

稀疏的頭髮、臉部佈滿燒傷疤痕，11歲烏克蘭男童羅曼，這個月10號在法國史特拉斯堡歐洲議會發表演說，講述自己在俄軍轟炸醫院時的悲慘經歷，一旁的口譯員數度哽咽。口譯員 拉芝科娃：「2022年7月14日 抱歉，我也有點激動，當時我和媽媽在文尼察的醫院裡，炸彈就落到這家醫院。」

當羅曼回憶起與母親的最後一面，口譯員忍不住悲傷情緒，無法繼續翻譯。 烏克蘭紀錄片製作人 比登科：「我幫你 別擔心，那是我最後一次見到媽媽，也是我最後一次和她道別。」

等到口譯員稍微平復情緒後，羅曼講述最令人心碎的一刻。烏克蘭男童 羅曼：「所以 我看到她被埋在石頭下面，我看到她的頭髮，我摸摸她的頭髮 並向她道別。」

2022年空襲重傷後，羅曼醒來時全身多處骨折、身上到處都是彈藥碎片，近半身嚴重燒傷。復健期間，他靠手風琴訓練受傷雙手，逐漸恢復靈活度，並在2024年底奪下國際手風琴大賽冠軍。立志成為舞者的他，至今仍與父親一同奔走各地，為烏克蘭兒童發聲。

