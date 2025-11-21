俄烏戰場出現中製武器 北京：未提供任一方致命武器

（中央社台北21日電）烏克蘭近日據報在境內摧毀了一套俄軍使用的中國製63式多管火箭炮。對此，中國外交部今天回應表示，中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。

據陸媒澎湃新聞，有外媒下午在中國外交部例行記者會提問，烏克蘭防衛力量報告稱，本週稍早時在烏克蘭境內摧毀了一套由俄軍使用的中國製造63式多管火箭炮。中國如何評論中國製武器出現在俄軍手中？中國會否調查這些武器如何出現在烏克蘭戰場上？

中國外交部發言人毛寧回應稱，「我不了解你提到的情況。但是我要強調的是，中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項」。

據網上資料，63式130毫米自走火箭炮是中國製的一款輪式自走多管火箭炮車，1963年設計定型，命名為「1963年式130毫米火箭炮」，曾大量裝備共軍部隊。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141121