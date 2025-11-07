俄烏戰火造成頻繁停電 烏克蘭人冬日仰賴老式爐灶供暖

專業爐灶與煙囪清理師齊姆科在烏克蘭西部最大城利維夫這家餐廳仔細檢查煙囪確保通風，他用手機將狹小的通道拍照，細看哪裡有問題，雖然自己有點懼高，必要時還是會爬到屋頂找出堵塞原因。隨著俄羅斯對烏克蘭發動戰爭造成冬季頻繁停電酷寒，老式爐灶使用需求大增，煙囪的清潔維修服務也供不應求。

煙囪清潔師齊姆科指出，「工作量很大，需求也在上升，許多專業人士被徵召去服役或者自行參戰，我家世世代代都是做爐灶和煙囪清潔的，有些結構是我父親20年前建造，而現在我在維護它們。」

目前全烏克蘭約有50名專業的煙囪清理師大舉動起來因應冬季需求，出身壁爐世家的齊姆科接下來前往一處民宅維修1個百年歷史的老壁爐，能燒木柴也能燒瓦斯，他熟練的把爐灰清乾淨並重新組裝。

住戶楚拜說道，「這個爐子很棒，熱起來大概要1個半到2小時，然後一整天都能保持溫暖。」

煙囪清理師齊姆科說明，「當人們很久沒用自己的火爐，濕氣會聚集在裡面，一開始要點燃會有點困難，會開始冒煙，經過幾秒鐘煙霧會找到出口，之後就能長時間燃燒。」



雖然現代化的瓦斯或電暖氣正在逐年取代老式爐灶，許多舊房屋仍然保留這樣的設備，利維夫還有一家咖啡館展示了30多個近百年歷史的奧地利爐灶，浮雕刻花相當精美，它們是收藏家戈伊花了7年時間從各處的閣樓、地下室甚至垃圾堆旁找到，還花了一番功夫修繕。

而全利維夫最古老的爐灶之一就在市長的辦公室裡，跟市政廳一起興建於1826年。

利維夫市長指出，「戰爭開打，這些爐灶就恢復工作了，我們每天早上點燃它們，只要放一些木柴進去它們自己會悶燒，燒得很好。」

俄烏戰爭進入第4個冬天，俄羅斯持續大舉出動無人機攻擊烏克蘭電力基礎設施，這禮拜在黑海港口敖德薩前線札波羅熱等地的攻勢又造成數十萬人斷電。

法國《世界報》指出，俄羅斯試圖沿著貫穿烏克蘭中部的第聶伯河將烏克蘭電網分割打斷，讓東部戰火下的城市無法從西岸的核能電廠取得電力，讓黑暗與寒冷擾亂民心士氣，對基輔當局施加壓力。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲加強對俄羅斯能源的制裁，讓他們失去傲慢霸道的基礎，才會有動機結束這場戰爭。

