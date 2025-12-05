俄烏戰爭仍不停 烏明年國防預算達2兆占GDP近3成急需金援

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭仍在持續，烏克蘭國會近日批准2026年度預算案，其中國防預算占GDP近3成，約新臺幣2兆元，用以維繫防衛戰力、抵抗俄國侵略。

《基輔獨立報》報導，2026年度預算已獲國會批准，總額達4.83兆荷林夫納(約新臺幣3.58兆元)，較去年增加1345億荷林夫納；其中近6成、約2.8兆荷林夫納(約新臺幣2兆元)用於國防領域，占烏國GDP約27.2%，用途包括採購防衛裝備、津貼與補助、研發計畫等，維繫抵禦俄國的能量。

報導指出，明年歲入僅約2.9兆荷林夫納(約新台幣2.14兆)，歲出和歲入的短絀差距約等於GDP的18.5%，雖然政府稱能彌補財政赤字，但該計畫的前提是獲得足夠的歐盟金援、國際貨幣基金組織(IMF)的貸款，以及可能運用各國凍結俄羅斯資產的孳息。歐盟估計烏克蘭到2027年前需要1600億美元的額外財政和軍事援助，否則在2026年中就會耗盡資金。

在社會韌性領域，也分配到數千億荷林夫納預算，尤其在醫療、教育、退伍軍人與社會福利方面的撥款額度，均較前一年度提升，用以維持國家在戰時的社會穩定，支持受戰事影響的民眾。

另一方面，聯合國大會3日通過決議，呼籲俄國立即無條件送回被「強制移送」該國的烏克蘭兒童，儘管決議不具強制力，仍展現國際捍衛烏國主權與公平正義的決心；歐盟也宣布將向烏克蘭提供1050億美元援助，以幫助烏克蘭在2026至27年間維持財政穩定。

報導另指出，烏克蘭明年將成立「統一採購局」，將結合取代負責致命性武器採購的國防採購局(DPA)和負責非致命性物資採購的國家後勤機構(DOT)。

報導說，這違背了去年北約的建議，並已引起反腐人士關注。

