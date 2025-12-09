俄烏戰爭和平談判仍分歧 澤倫斯基：協商之際絕不讓渡領土

烏克蘭總統澤倫斯基表示，各方在和平方案協議上仍未取得共識。(AP)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（8日）會見英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），共同討論最新版本的和平計畫。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，各方意見仍有分歧，談判之際，絕不可能向俄羅斯讓渡領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（8日）於倫敦會見英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）後指出，俄烏和平計畫協商仍有分歧，基輔方希望與美國等西方盟友另外簽署安全保障協議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透露，美國原先提出的28點方案在經過多輪討論後已精簡為20點，其中「反烏克蘭」的條文也已刪除，不過在割讓領土方面，仍存在懸而未決的問題，也未找到妥協方案。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調，在談判之際，絕不會向俄羅斯讓渡領土。

梅爾茨（Friedrich Merz）力挺烏克蘭，他重申，「烏克蘭的命運，就是歐洲的命運」；一名美國官員則表示，烏克蘭與俄羅斯均未表現出願意簽署美國總統川普政府草擬的協議，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是最棘手的議題，「俄羅斯總統普丁不願簽署無法獲得領土的協議，他們正尋求能確保烏克蘭讓出部分領土的方式」。





