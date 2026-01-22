俄烏戰爭將滿4年 川普：接近達終戰協議、不然雙方就是笨蛋

美國總統川普（左）和俄羅斯總統普丁（右），圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社



俄烏戰爭即將邁入第4個年頭，美國總統川普週三（1/21）表示，他將在週四（1/22）與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，認為俄烏雙方已處於可達成終戰協議的階段。俄羅斯總統普丁則宣布，將於同日會見美國特使魏科夫和川普女婿庫許納。

路透社報導，川普（Donald Trump）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會發表演說後指出，他正在與普丁（Vladimir Putin）交涉，稱對方希望達成協議，結束這場持續近4年的戰爭，並認為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已做好準備，「相當接近」達成協議。

川普曾兩度表示，將於週三稍晚會晤澤倫斯基，但被熟悉澤倫斯基行程的知情人士否認。川普隨後改稱，雙方會面計畫在週四舉行。

俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭將於下月24日邁入第4個年頭，川普表示，他原本預期能更早談成終戰協議，但俄烏領袖之間存在著「異常的仇恨」。他在上週告訴路透社，澤倫斯基是達成協議的最大阻礙。

「我們必須停止這場戰爭」，川普直言，如果俄羅斯與烏克蘭不這麼做，那他們就是笨蛋，並透露普丁已接受他的邀請，加入旨在解決全球衝突的「和平委員會」倡議。但普丁稍後表示，莫斯科仍在研究該提案，並將適時回應。

據俄羅斯媒體報導，普丁在俄羅斯國家安全會議舉行的會上表示，他將在週四與魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）會面，討論如何動用遭凍結的俄羅斯資產，以協助受戰爭影響地區的重建工作。

普丁聲稱，即便尚未決定是否加入川普的「和平委員會」，但「基於俄羅斯與巴勒斯坦人民的特殊關係」，莫斯科已準備好從遭凍結的資產中撥付10億美元。

根據「和平委員會」組織章程草案，加入委員會的各成員國任期不超過3年，可由主席決定續任，但如果成員國於憲章生效首年提供逾10億美元現金，將不受3年任期限制。

