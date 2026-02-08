俄烏戰爭將滿4年 澤倫斯基證實美要求6月前停戰

烏克蘭總統澤倫斯基7日證實，美國總統川普已經要求俄烏雙方必須在今年6月之前，找到結束戰爭的方案，否則將面臨美方極大壓力，同時川普也邀請俄烏代表在一個星期內，前往美國佛州邁阿密舉行和談，這是美方首次要求俄烏在美國本土進行對話，烏方已同意參與。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我認為每次會談都很重要，每次會談都讓如何結束戰爭的方式更清晰，安全保障對烏克蘭與整體協議來說至關重要，確保俄國不會對烏克蘭第三次入侵。」

美俄烏1月底跟2月初，在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行2次三方會談，但都缺乏實質進展，俄國始終堅持烏克蘭必須放棄頓巴斯地區的領土。

俄烏戰爭到2月24日即將打滿4年，澤倫斯基坦言，美方設定6月前結束俄烏戰爭的原因，是針對今年11月美國國會的期中選舉，川普政府必須展現外交成果，但烏國民眾高度懷疑俄國和談的誠意。

烏克蘭民眾說道，「我們想過相信俄方，我們也希望相信，但俄國從第一天開始就在說謊，說一套做一套，完全無法相信他們。」

澤倫斯基也指出，美國正在推動一項新倡議，烏俄雙方暫停攻擊彼此的能源基礎設施，作為降級衝突的第一步，他表示烏克蘭已準備好停止攻擊俄國石油設施，但莫斯科還沒回應，甚至在7日持續針對烏克蘭首都基輔在內的能源設施，出動400多架無人機與40多枚飛彈攻擊，迫使基輔居民必須躲進地鐵避難，在嚴寒下苦不堪言。

也有烏克蘭民眾說：「俄國人讓我們生活在不人道的條件下，沒有暖氣、沒有電，被迫睡在地鐵站。」

烏克蘭最大民營能源公司表示，從俄烏開戰以來，該公司的設備遭俄軍攻擊超過200次，去（2025）年10月至今就遭遇10次空襲。烏國的輸配電系統營運商烏克蘭國家能源公司強調，俄軍徹夜大規模攻擊，已導致烏國全國各地大停電，數十萬烏國人在攝氏零下20度的寒冬中，無法使用照明與暖氣。

