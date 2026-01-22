俄烏戰爭影響下 無人機誤入芬蘭風險升高

芬蘭軍事情報機構首長表示，隨著烏克蘭戰爭持續，長程無人機誤入芬蘭領空或領土的風險正在上升。

今天(22日)芬蘭軍事情報年度報告發布前，法新社訪問芬蘭國防情報局(FDI)局長圖魯寧(Pekka Turunen)少將。

圖魯寧表示，「烏克蘭在芬蘭灣附近地區發動攻擊愈多，無人機誤入芬蘭領空或領土的風險就愈高。」他指出，該報告關切的重點是長程無人機偏移進入芬蘭境內的風險。

烏克蘭近期鎖定靠近芬蘭的俄羅斯石油港口發動攻擊，而俄方則透過干擾全球定位系統(GPS)來反制。他表示，「如果無人機是依靠GPS導航前往目標，這類干擾可能導致其偏離航道，飛往其他地方」。

自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，芬蘭的安全環境已明顯惡化，但情報機構指出，與一年前相比，整體情勢並未出現重大變化。

圖魯寧說，「目前尚未發生無人機誤入芬蘭的事件，軍事威脅並沒有增加」。

在俄烏戰爭爆發後，芬蘭結束數十年的軍事不結盟政策，並申請加入北大西洋公約組織，於2023年4月正式成為成員。

圖魯寧也提到，美國總統川普(Donald Trump)近期推動取得丹麥自治領地格陵蘭的言論，引發的政治動盪可能在一定程度上助長俄羅斯「更自由地行動」，因國際焦點轉移至格陵蘭議題，淡化對烏克蘭的關注。

他補充說：「至少在政治層面，這對俄羅斯可能產生正面影響。」他認為，俄方或將當前政治氣候視為「西方、北約與歐洲陷入混亂、瀕臨瓦解的跡象」。

川普先前曾威脅，若歐洲國家反對其取得格陵蘭的構想，將對其祭出關稅措施，引發布魯塞爾不滿，也使北約承受前所未有的壓力。不過川普21日與北約秘書長呂特(Mark Rutte)會晤後，已宣布不會動武奪取格陵蘭，也取消對歐洲8國加徵關稅。