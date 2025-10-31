俄烏戰爭影響 烏茲別克加強與德國合作

學德語的課程，雖然是小班制，但還是客滿，因為大多數的學員是為了移民與找新工作，才來這裡學語言。中亞內陸國家烏茲別克2024年的國內生產毛額GDP為1150億美元，家庭人均月收入約423美元、約台幣13000元，而2023年的家庭人均年收入為1706美元、約台幣52000萬元，屬於中等偏下收入國家。

烏茲別克護理人員阿利約諾夫表示，「學德文比我想像中的還要難很多，有時候我會開玩笑說，因為學這些德文讓我沒時間，學德文占據我太多時間了，讓我沒辦法陪我的家人、小孩，跟做家事。」

廣告 廣告

烏茲別克是前蘇聯加盟共和國，1991年蘇聯解體後成為獨立國家，由於歷史和族群關係，使得大量的烏茲別克人要移民、工作和生活，都會先想到俄羅斯。根據統計，俄羅斯在2024年底的家庭人均年收入為8179美元、約台幣25萬元，烏茲別克人會選擇到俄羅斯工作，是因為可以得到更優渥的薪資，並且將錢寄回家，改善家人的生活。

但烏茲別克人到俄羅斯的工作類型，大多從事低技能或半技術性的勞動工作，像是建築工地或是工廠生產線的組裝人員。再加上俄羅斯自從入侵烏克蘭以來，遭到美國、歐盟、英國和其他國家的經濟制裁，導致許多烏茲別克人只好返鄉尋求其他出路。

然而就在去（2024）年，烏茲別克總統米爾濟約耶夫與德國時任總理蕭茲締結移民協議，促進烏茲別克的護理和長照人員等技術勞工前往德國工作。

烏茲別克護理助理古爾穆羅托娃表示，「說實話我最初感興趣的是薪水，但我從小就夢想著探索世界和旅行，一直到現在，這個夢想都沒有實現的機會，事實證明，無論是在經濟上，或是讓我的夢想成真計畫上，這項移民協議對我來說是絕佳的機會。」

要移民，烏茲別克不再視俄羅斯為首選，而是轉向西方國家，烏茲別克移民局說是總統的政策，但專家解讀，自從俄烏戰爭爆發後，一向被俄羅斯視為後院的中亞各國，害怕自己會變成下一個烏克蘭，於是積極去俄羅斯化，改採取更為獨立的政治立場，一方面不希望捲入俄羅斯和西方國家的衝突，另一方面尋求與西方國家關係更緊密，看中西方國家能為中亞提供更多的就業機會，與開放多元的價值觀。

護理師馬赫卡莫娃說，「我很害怕，也很擔心課堂上的表現，我還在學而且很有興趣，我已經能掌握這個語言了，但當我去到另一個國家，踏上陌生的土地，面對外國人，不一樣的宗教跟文化，我還是感到非常焦慮。」

歐洲各國跟烏茲別克的宗教信仰很不一樣，絕大多數的烏茲別克人都是信仰伊斯蘭教。烏茲別克的南部與阿富汗接壤，兩國之間僅有一座友誼橋連接，也因為歷史上的遷徙與融合，阿富汗境內有為數眾多的烏茲別克族，他們對阿富汗的政治有一定的影響力，因此，外界解讀德國的移民協議，除了可以控制烏茲別克的移民人數，還可以幫助德國在不與伊斯蘭教極端主義組織塔利班的接觸下，將阿富汗的罪犯遣送回國，但德國沒有正面回答這個問題。