俄烏戰爭拖進2026年！俄國誓贏 歐洲續挺烏

▲俄羅斯總統蒲亭在發表新年全國演說時，提到2026年，俄國將在與烏克蘭的戰爭中取勝。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年畫下句點，時序進入2026年，俄烏戰爭開打也即將滿4年，新的一年戰火仍沒有完全止息的跡象，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在發表新年賀詞時放話，相信俄國終將取得勝利；而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則在跨年演說中提到，歐洲領導人預計1月6日於巴黎舉行會議，為保護烏克蘭做出具體承諾。

根據《路透社》報導，蒲亭當地時間2025年12月31日晚間透過電視發表全國講話，提到國家命運與人民不可分割，是團結維護了祖國的主權和安全，並特別向在前線與烏克蘭作戰的部隊致敬，稱呼這些俄國士兵為英雄：「祝我們所有士兵和指揮官新年快樂！我們相信你們，也相信我們終將勝利！」

廣告 廣告

就在蒲亭發表新年演說之際，俄羅斯也在同一天公布一段擊落無人機的影片，聲稱是烏克蘭試圖攻擊蒲亭官邸「證據」，但隨即遭到烏克蘭和歐洲的否認。烏克蘭外交部更譏諷，根本沒發生過俄國所說的這場襲擊，認為對方還得花費2天才拿出所謂的證據，連編故事都顯得敷衍了事。

▲俄羅斯公布所謂的、烏克蘭派無人機襲擊蒲亭官邸的證據影像。（圖／美聯社／達志影像）

另一方面，馬克宏則在全國新年演說時，提出新年度的3大願望-團結、強大與希望，呼籲法國人民團結一致，法國將重拾強大與獨立，並提出具體的承諾以保護烏克蘭。

馬克宏也提到，1月6日歐洲多國將在巴黎召開「志願者聯盟」（coalition of willing）會議，期望烏克蘭能獲得歐洲各方給予的安全保障。

原文連結：

Russia's Putin, in New Year address, voices confidence in victory in Ukraine

Macron: allies will make commitments on protecting Ukraine at Jan 6 meeting

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026將至！秘魯巫師預言：委國總統將因川普倒台 俄烏戰火難平

澤倫斯基願以任何形式與蒲亭會面 還盼美軍進駐烏克蘭作安全擔保

和平再次無望？美烏剛會談、蒲亭一處官邸就被炸 俄揚言反擊