俄烏戰爭敲響警鐘 歐盟擬加速發展新型國防科技

路透社今天(18日)報導，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲對俄羅斯造成的威脅日益擔憂。為了強化自身防禦能力，歐盟執委會(European Commission)將提出一項新計畫，加速新型國防科技的研發與採購。

歐盟執委會指出，隨著人工智慧(AI)、自動系統和量子技術成為軍事戰略的一部分，現代戰爭的形態正在轉變。歐盟執委會將在明天提出一份國防工業轉型計畫，透過加速先進技術的研發與應用，來提升歐洲的軍事能力。

歐盟執委會表示：「歐洲必須從烏克蘭汲取教訓。顛覆性創新的開發和採用不該再是一種可有可無的政策。」

歐洲官員進一步指出，在大規模研發和推廣新國防技術上，歐洲企業、特別是中小企業，仍持續面臨挑戰，因此歐盟將提供協助，讓企業能夠測試和改善新技術，並最終轉化為可銷售的國防產品。

歐盟也將研議多種方法，包括讓成員國互相承認彼此的國防技術認證、協助企業使用歐盟研究設施，並鼓勵各國政府撥出至少10%的軍備預算給新興技術。

歐盟執委會此前已宣布將與歐洲投資銀行(European Investment Bank)合作，啟動一筆最高10億歐元的基金，協助國防相關的中小型企業健全發展。