俄烏戰爭既視感？中國圍台軍演「越來越近」 Cheap曝1警訊：22萬大軍直接滑進去

總統賴清德日前接受節目《話時代人物》專訪，訪談中提到「幾十年來，中國沒有越雷池一步，是因為實力不到」，引起熱議。結果共軍今（29）日旋即宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演。對此，百萬網紅Cheap在臉書發文指出，大家有沒有發現，共軍越來越近了，軍演一次比一次靠近，這是莫大的警訊，這劇本猶如當年俄烏戰爭開打前的既是感，現在家門口磨磨蹭蹭，然後22萬大軍直接滑進去。

Cheap表示，賴清德昨天才說「中國因實力不夠沒有越雷池一步」，今天老共立刻宣布軍演，白話文就是「你說我不敢喝？小二，麻煩給我一桶」。還有一件事情，大家有沒有發現，共軍越來越近了，從2022年裴洛西訪台的越過中線，到現在2025年逼近領海，阿共一次比一次靠近，這是莫大的警訊。

​Cheap指出，如果共軍的艦艇平常就在台灣的24浬（鄰接區）甚至12浬（領海）旁，沒事就走走晃晃，大家就會習慣他的存在，說不定還會被作圖嘲諷「台灣馬照跑、舞照跳，生活一切正常，有種打我啊。」但當哪天共軍真的要打，他不需要再「千里迢迢」渡海，而是直接把船頭轉向就能開火，以前他們要跨海、台灣有幾小時準備，變成現在他就在門口，可能只有幾分鐘穿褲子。

「這劇本眼熟嗎？」​Cheap提到，當年俄羅斯總統普丁對烏克蘭也是這樣說的：「哎呀我們只是演習，大軍集結很合理，在你門口磨磨蹭蹭不進去。」 然後呢，22萬大軍直接滑進去，俄烏戰爭就此開打。

​Cheap指出，共軍這次紅框直接把基隆港、高雄港的嘴巴堵死，人家是在實測海床參數、洋流數據，順便測試台灣的雷達參數，還有最重要的，測試台灣會不會怕，商船敢不敢過結果台灣人還在自我催眠：「沒事啦，阿共才不敢打、阿共沒能力啦」，猜猜最後會怎樣？賴清德說共軍2027年要武統台灣，結果花大錢買來救命的 F-16V（已付款）要2028年才會到貨？這數學是體育老師教的嗎？

