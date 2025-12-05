俄烏戰爭未結束！下週油價估最高漲0.2元 加油族注意

受到國際油價上漲的影響，預計下週台灣的汽油和柴油價格將不調整或調漲0.2元。這一變化主要是因為OPEC+決定在明年第一季不增產，加上市場對俄烏戰爭結束的期待落空，導致油價上升。

受到國際油價上漲的影響，預計下週台灣的汽油和柴油價格將不調整或調漲0.2元。（資料示意圖／中天新聞）

根據中油網站資料顯示，截至12月4日的調價指標顯示，國際油價已達到每桶63.89美元，較上週的63.47美元上漲了0.42美元。新台幣對美元的匯率也出現了小幅升值，這些因素都將影響下週的油價調整。

依據中油的浮動油價調整機制，預估下週92無鉛汽油的參考零售價格將在每公升27.1元到27.3元之間，而95無鉛汽油則在28.6元到28.8元之間，柴油的價格預計在25.5元到25.7元之間。最終的價格調整將在本週日中午12點由台灣中油正式公布。

延伸閱讀

一卡通LINE MINI App 可續用LINE轉帳繳費

統一發票開獎！花50元爽中千1000萬 29位幸運兒快兌獎

租借YouBike先投保！新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制