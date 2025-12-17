俄烏戰爭索賠委員會成立 將審查逾8萬件對俄申訴

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日與歐洲多國領袖在荷蘭海牙簽署協議，成立國際索賠委員會，該委員會負責評估與決定個別案件賠償金額，為將來向俄羅斯追究責任及索賠鋪路。

烏克蘭總統澤倫斯基說：「我們希望所有賠償機制盡快啟動，並獲得強大且充分的國際支持。」

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，「我們必須一起為這場殘酷侵略戰爭的受害者站出來。」

目前申訴超過8萬件，日期涵蓋從2022年2月24日俄羅斯軍事行動以來至今，在烏克蘭境內或針對行動所造成的物質損害、人身傷害，以及其他違反國際法的行為。

廣告 廣告

不過資金來源仍是一大難題，歐盟正就凍結俄羅斯資產使用方案激烈討論，尤其比利時擔憂法律風險而反對，德國與其他主要國家希望計畫明快落實。俄羅斯官方對國際索賠委員會的成立態度消極，對賠償委員會的司法與政治效力抱持懷疑。

而在和平進程方面，烏方表示希望耶誕節前停火，希望暫停針對重要能源基礎設施的攻擊，以緩解冬季危機。

澤倫斯基透露，「我認為美方會跟俄方聯繫，之後將在美國安排與烏克蘭談判團隊展開會議，我認為大概會是接下來幾天，可能過這個週末或再多幾天。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫則回應，「我們不希望停火讓烏克蘭有喘息的空間，好讓他們準備繼續戰爭。」

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫認為，俄烏「即將」達成結束雙方衝突的外交解方。蒲亭政府已準備好達成協議，「希望愈早愈好」。美國政府官員匿名表示，兩國間的爭議9成獲得解決。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

