俄烏戰爭能結束嗎？28點和平方案「刪剩19點」爭議一次看…俄羅斯最新態度曝光
俄烏戰爭至今尚未停歇，雙方炮火不斷，而烏克蘭近期與各方的外交活動頻繁，包括瑞士會議、阿拉伯聯合大公國談判，然而美國總統川普（Donald Trump）上週公佈一份「28點和平方案」因內容明顯偏頗俄羅斯，引發烏克蘭及歐洲各國反對，烏克蘭總統澤倫斯基可能再度訪問美國針對協議再作討論。不過有消息指出，俄烏雙方核心立場仍未改變，真正的和平協議恐仍遙遙無期。
美國推動的「28點和平方案」是什麼？
根據CNN、紐約時報（The New York Times）等外媒報導，川普政府上週公佈一份「28點和平方案」，首輪草案可見，俄方仍堅持非軍事化烏克蘭、阻止北約入盟及正式主張部分領土；烏克蘭則希望保留入盟途徑及避免割讓土地，引發外界批評是俄方的「願望清單」，也遭到烏克蘭與歐洲官員的反對。對此，美國官員透露，烏克蘭已同意一項和平提案，但該提案是否對俄羅斯也具吸引力則仍未知。
報導指出，經烏克蘭及歐洲盟友密集談判後，「28點和平方案」最新草案已縮減為19點，其中刪除了烏克蘭認為不可接受的條款，至於領土及北約這類更具政治敏感性的內容，則留給川普、澤倫斯基與普丁後續協商。
「28點和平方案」主要爭議焦點有什麼？
土地爭議：俄羅斯要求完全掌控烏東頓涅茨克與盧甘斯克地區；烏克蘭拒絕放棄未被俄方控制領土，但接受沿現有前線暫時停火。
非軍事區提議：美國方案建議將烏東「要塞帶」設為非軍事區，由俄方實際控制，但軍隊不得進入，其中細節仍有爭議。
北約問題：烏克蘭要求加入北約；俄方堅決反對北約入盟，並要求基輔限制軍力並在憲法明文承諾下不加入北約，也不允許北約軍隊駐紮。28點方案版本曾要求限制北約擴張，後在19點版本中被刪除，最新內容仍未公開。
安全保障：烏克蘭要求可靠的安全保障，或許可以透過非北約形式，例如雙邊部署波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛及北歐國家部隊，作為前線警戒，緩解烏方安全疑慮，但可能觸發俄方反對。
俄羅斯態度如何？
自上次川普在阿拉斯加會晤普京以來，俄方立場幾乎沒變，不同的是，俄軍在烏克蘭戰場上已有進展，從原本的衝突演變為消耗戰，有利於兵力較大的俄羅斯。至於烏克蘭的部分，雖然澤倫斯基仍廣受民眾支持，但其政府面臨腐敗醜聞，更有2名部長下台，前商業夥伴也受牽連。
新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）外交政策主管洛夫（John Lough）受訪時表示：「他們顯然認為可以向烏克蘭施加條件，而不是單純談判，我很難看到他們願意做出其他讓步」。洛夫對和平前景持悲觀態度，但也認為普丁可能在思考是否要錯過川普這次的介入：「因為川普最終可能會厭倦此事，不再投入精力。」
俄烏戰爭有機會以和平方案落幕嗎？
白宮雖然對外稱「少數敏感細節仍需進一步談判」，但烏克蘭消息人士與國家安全秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，目前只有達成「共識」，尚未正式接受草案。至於俄羅斯外交部及克里姆林宮發言人則表示，尚未收到修訂計畫資訊，未對談判發表具體評論。
多數分析人士普遍都對這項和平協議持懷疑態度，認為雙方缺乏共同利益，最終談判仍會破局：「戰爭通常會在雙方疲憊，而且結束戰鬥比持續戰鬥獲益更多時才會結束，兩邊都累了，尤其是烏克蘭人，但還不足以接受這種條件，否則可能因民眾抗議而讓澤倫斯基下台。」
