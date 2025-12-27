俄烏戰爭迎第4年頭 和平依舊各彈各調

俄烏戰爭即將於明年2月邁入第4個年頭，美國總統川普試圖說服雙方在25日耶誕節前達成和平協議，但卻失望了。隨著2026年到來，烏克蘭最大的問題在於，能否以足夠實力熬過這個寒冬，抗拒欲強加於它的糟糕和平協議。

烏克蘭的命運並未全掌握在自己手中，鑑於俄烏戰事持續膠著，烏克蘭的命運也取決於美俄歐三方外交角力結果。川普料將持續逼迫烏克蘭總統澤倫斯基，向俄羅斯總統普丁讓步，同意割地、舉辦大選、甚或裁軍。烏克蘭能否熬過接下來幾周、幾個月，還要看歐洲的盟友如何伸援。

美國《華爾街日報》指出，在歐洲盟友幫助下，澤倫斯基精心設計對川普和平計畫的回應策略：不「拒」只「改」。這一策略使澤氏能夠認同川普的和平願景，又不至於喪失烏克蘭人民的信任。

至於普丁，英國《經濟學人》認為，他根本沒有贏得戰爭的計畫。放眼2026年，普丁很可能繼續戰鬥，一邊等待俄軍將領找到新的作戰方式、等待烏克蘭耗盡兵力、等待澤倫斯基政府垮台，或是等待川普或歐洲失去耐心。