俄烏戰爭開打4年 澤倫斯基曝俄方戰死數「比烏克蘭多6倍」

國際中心／倪譽瑋報導

俄烏戰爭膠著4年，雙方傷亡似乎成謎。近期烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪指出，烏方士兵死亡人數為5.5萬，還有「大量失蹤」。而據國際智庫CSIS獨立統計，俄羅斯方陣亡數預估有32.5萬，對比澤倫斯基聲稱的5.5萬，相差逼近6倍；然而，CSIS預估的烏方戰死數是14萬人，外媒評價，澤倫斯基會如此報數，可能和不影響士氣有關。

綜合《NBC》等外媒報導，俄烏戰爭2022年開打以來，雙方投入大量士兵，2025年2月時澤倫斯基曾表示，超過4.6萬名烏克蘭軍人在戰場上喪生。2026年2月，澤倫斯基接受法國電視二台（French TV channel France 2）採訪時再表示，如今戰爭造成烏克蘭方士兵死亡，人數來到5.5萬。

廣告 廣告

不過澤倫斯基也坦承，除戰死，還有大量人員「被官方認定為失蹤」。《BBC》報導指出，儘管烏克蘭、俄羅斯方面都會定期公布對方的傷亡估計數據，但雙方都不願詳細透露己方的具體傷亡情況；總部位於美國華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）發布報告顯示，俄羅斯方面陣亡人數實際可能有32.5萬人、烏克蘭也高達14萬人。

關於俄烏戰爭的動態，烏克蘭面臨戰爭爆發以來最寒冷的天氣，俄羅斯針對烏方能源電網展開大規模攻擊，導致當地電力嚴重短缺，剝奪烏克蘭人民供暖。另外，在美國協調下，2月5日烏克蘭與俄羅斯在阿布達比會談，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，俄烏雙方同意交換314名戰俘「這樣的舉措表明，外交接觸正在取得實際成果」。

更多三立新聞網報導

不只有台灣！矢板明夫曝「3大援軍」助選高市早苗：勝券在握

比特幣屠殺還沒結束？專家點名「不祥之兆」：恐崩跌70％

最快2026內登場！台灣「這間好市多」搬家 新據點1.4萬坪超大

青少年表演噴火PO網 烈焰逆流「喉嚨灼燒」痛苦甩頭

