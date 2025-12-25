俄烏戰第4個耶誕 烏總統再讓步 撤烏東建「非軍事區」

圖／達志影像美聯社

烏克蘭在戰爭中度過第4個耶誕節，基輔在缺電狀況下，用發電機點亮耶誕燈飾，務必要讓民眾在光明中度過佳節。烏克蘭實境秀《與星共舞》也在耶誕假期回歸，還推出了特別版，邀請失去肢體的退伍軍人同台飆舞，展現烏克蘭人的韌性；這個實境秀2006年的冠軍，正是現任總統澤倫基。美國提出的「20點和平計畫」，烏克蘭週二提出修改版本，並做出重大讓步，烏軍撤出東部頓內次克佔領區，並在當地建立「非軍事區」。

烏克蘭在戰爭中度過第4個耶誕節，基輔的「烏克蘭展覽中心」點起了耶誕燈飾，大人們儘管心情複雜，但為了孩子也要笑

廣告 廣告

烏克蘭民眾：「說實話，在那麼多的攻擊後，還要提起勁過節真的很困難，但我有兩個孩子，他們必須支撐他們。」

基輔能源設施嚴重受損，電力嚴重不足，停電已是日常，市政當局用發電機點亮耶誕廣場，務必要讓民眾在光明中，度過歲末佳節。

烏克蘭展覽中心總監 Yevhen Mushkin ：「我們創造了一個『正常島嶼』，我們的任務是讓民眾有機會過正常生活，我要重複這一點是因為我有4個孩子，童年不能被耽誤。」

不少人的家園被砲彈摧毀，必須暫住避難所，他們也準備了耶誕大餐，即使沒有戰前的豐盛，71歲的老奶奶說，只要兒孫能團聚吃飯，她就覺得很幸福了。

71歲烏克蘭民眾：「我真的希望所有東西都很漂亮，給男孩們、給捍衛國家的軍人，讓大家都能慶祝耶誕。」

在烏克蘭相當受歡迎的電視實境秀《與星共舞》，也在耶誕假期回歸，製作單位推出特別版，邀請受傷的戰爭英雄參賽，失去肢體的退伍軍人，仍然能靠義肢展現舞技。

烏克蘭退伍軍人：「自從他受傷以來，今天是我們第二次共舞，第一次是在我們的婚禮上，我很高興至少我們還能繼續跳舞，這表示還有未來，還有更多的東西，這很好。」

烏克蘭《與星共舞》2006年的冠軍，正是現任總統澤倫斯基，當時他還是知名的喜劇演員；但今日不同以往，製作團隊要在缺電的狀況下錄製節目，環境十分艱難，但參賽的退伍軍人，希望藉由表演，鼓舞其他受傷軍人，並展現烏克蘭人的韌性。

烏克蘭退伍軍人：「儘管我們帶著笑容，我們今天很美麗和優雅，但其實我們每天都在奮戰。」

俄羅斯在平安夜，持續空襲基輔民宅區，共造成5人死亡。澤倫斯基發表耶誕節演說，痛批敵人的冷血暴行。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「耶誕夜，俄羅斯再一次露出真面目，大規模空襲，派出數百架無人機、砲彈、匕首飛彈，所有能用的都用上了，邪惡的人發動攻擊。」

美國為斡旋俄烏停戰所提出的「20點和平計畫」，美、烏、俄三方幾經協商都沒有達成共識；24日，澤倫斯基公布了烏克蘭的更新版本，他在放棄加入北約後，再次做出重大讓步，計畫讓烏軍撤出東部頓內次克佔領區，並在當地建立非軍事區；不過條件是，俄軍也必須按相同的比例撤出。澤倫斯基兩次重大退讓，現在把球丟給了普欽。

俄羅斯政府發言人 佩斯科夫：「特使德米崔耶夫已經向總統普欽做簡報，關於他此行的細節，根據收到的報告，我們正在制定未來的計畫和立場，會盡快透過目前運作的管道，恢復溝通。」

烏克蘭在和平計畫中，建議在非軍事區設立「自由貿易區」，創造戰後經濟，這也是為了迎合川普的生意性格。澤倫斯基也要求俄羅斯交還札波羅熱的核電廠，並提議日後由美烏一起營運。澤倫斯基同時要求美歐承諾提供安全保證，在經濟上協助烏克蘭重建。烏克蘭的和平計畫中也寫明，建立非軍事區必須透過公投決定，一旦和平計畫生效，烏克蘭將盡速舉行總統大選。

更多 TVBS 報導

烏克蘭萬人翻雪峰越境他國躲徵兵 芬蘭麋鹿銳減怪普欽

俄影子艦隊 間諜.規避制裁 歐盟NT$3.3兆援烏

柏林會談重大讓步 烏克蘭擬放棄入北約目標

川指歐洲衰敗 施壓烏接受現實 澤倫斯基拒割地

