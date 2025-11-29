俄烏有望停戰！市場看好重建商機 法人曝「3檔散裝航運股」如何操作

本土投顧法人指出，俄烏戰爭若達成停戰協議，烏克蘭的重建需求將為散裝市場帶來正面效益，尤其看好海岬型、輕便型船舶，並維持新興（2605）及慧洋-KY（2637）的「買進」評等建議，目標價分別為28.2元、72元，中航（2612）則為「區間操作」評等、目標價62元。

法人分析，一旦俄烏停戰，烏克蘭的大規模重建工程將是散裝市場的主要利多。根據烏克蘭政府、世界銀行集團等多方組織先前發布的報告，烏克蘭未來十年的復甦及重建總成本預計高達5,240億美元。

法人評估，若以投入固定資產所需資金比重及重建時間等假設條件估算，重建所需鐵礦砂占散裝整體貿易需求的比重約在0.3％至1.9％之間，這股重建商機將有效提振整體散裝市場的需求。

由於烏克蘭可停靠大型船隻的港口有限，重建初期運送鋼材的任務將主要由載運量較小的輕便型船負責，有利於小船營運。同時，鋼材需求的提升也將同步帶動原料鐵礦砂的需求，這將是載運量最大的海岬型船的主要利多。因此，俄烏停戰後散裝市場的主要受惠船型將鎖定在海岬型與輕便型船。

另一方面，對於以運載煤炭為主的巴拿馬型船舶則較為不利。主因停戰後需留意煤炭貿易型態的改變，先前因戰爭導致的制裁，使得各國對俄羅斯煤炭的採購航程運距拉長，一旦制裁解除，俄羅斯恢復正常的煤炭出口路線，運距可能縮減。

總結來看，投資人應持續關注俄烏停戰進度及其後續對全球原物料與貿易路線的影響，鎖定基本面展望較佳的海岬型與輕便型船營運商，把握潛在的重建商機。

