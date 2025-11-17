俄烏有望換1200戰俘！芬蘭總統：今年停火不樂觀 川普是普丁溝通唯一解

編譯曾宜婕／綜合報導

彭博社16日報導，烏克蘭已經和希臘達成協議，希臘將從今年12月到明年3月提供烏克蘭天然氣，讓烏克蘭得以在俄國不斷攻擊電力設施的情況下，渡過即將到來的寒冬。此外，澤倫斯基也於當日在社群上公開聲明，目前正在和俄羅斯展開談判進行下一輪的「戰俘交換」。另一方面，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日接受美聯社採訪時表示「對於今年達成或展開停火談判不是很樂觀」，並呼籲澤倫斯基應該要盡快處理國內貪腐事件。

烏克蘭已經和希臘達成協議，希臘將從今年12月到明年3月提供烏克蘭天然氣。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

烏克蘭：俄羅斯將釋放1200名烏克蘭公民

據半島電視台16日報導，澤倫斯基表示正在和俄羅斯展開新一輪的「戰俘交換談判」，有望讓1200名烏克蘭公民回歸家園，澤倫斯基在社群上聲明：「我們正在努力重啟談判，讓戰爭得以終結。我們也期盼恢復戰俘交換，目前正在進行許多會議、談判和通話，確保推動這些事項。」

據報導，烏克蘭國家安全委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）在15日聲明，在土耳其和阿拉伯聯合大公國的協商下，雙方根據《伊斯坦堡協議》達成共識，俄羅斯將釋放1200名烏克蘭公民，然而俄國尚未回應烏克蘭單方面的聲明。烏梅洛夫表示，很快會進行更多的協商以確定更多的細節和過程，衷心期盼烏克蘭人能夠「和家人團聚，共同歡慶即將到來的聖誕節和新年。」

《伊斯坦堡協議》是一項戰俘交換的非正式協定，制定了俄烏間大規模換俘行動的相關規則，這項協議在土耳其的斡旋下於2022年達成。自協議達成後，俄烏雙方已經交換了數千名戰俘，但換俘行動經常斷斷續續。

芬蘭總統：停火談判不樂觀

據美聯社報導，芬蘭總統史塔布是所有歐洲國家中和川普最親近的領導人，他們甚至有一起打過高爾夫，史塔布也曾參與過川普和澤倫斯基間的會議，此外，芬蘭不只和俄國邊境接壤，也曾在1940年代因戰敗蘇聯失去10%的國家領土。

史塔布指出，澤倫斯基必須盡快處理國內貪腐事件，因為這件政治醜聞正重俄國下懷，他也同時呼籲，歐洲各國領袖應該要加強對基輔的軍事和經濟支持，烏克蘭正面臨俄國步步緊逼的困境。史塔布稱讚川普在10月對俄羅斯主要的能源和石油公司做出制裁的決定「非常出色」，但同時指出，必須採取更多措施，才能使烏克蘭具備打擊俄羅斯「軍事或國防工業」的能力。

然而對於俄烏談判，史塔布表示對於今年達成停火協議，或是展開和平談判「不是很樂觀」，並希望明年3月可以取得一些進展。史塔布直指俄烏停火必須處理的三大問題：烏克蘭的安全保障、經濟重建、領土主張。此外，川普和歐洲各國領袖需要最大限度的對俄國施壓，強迫普丁改變策略，史塔布直言，普丁「基本上想要否認烏克蘭的獨立、主權和領土完整」，自4年前俄烏戰爭開打以來，普丁從未改變目標。

史塔布表示，雖然川普和澤倫斯基間的關係緊張，但他和其他歐洲領袖可以作為雙方的溝通橋樑，但談及普丁，史塔布認為川普是「唯一」能夠和他直接溝通的領導人，歐盟不太可能在短時間內與這位俄羅斯領導人建立直接溝通的管道。

