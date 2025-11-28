俄烏有轉機 汽、柴油下週估不調整或降1角

▲因美國商用原油庫存增加，再加上美國敦促下，俄烏戰爭協商出現進展，經中油平穩機制下，汽油、柴油不調整或調降0.1元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 因美國商用原油庫存增加，再加上美國敦促下，俄烏戰爭協商出現進展，經中油平穩機制下，汽油、柴油不調整或調降0.1元。



參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.0元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.5元或25.4元。



累算至11月27日之7D3B週均價為63.28美元，較上週（63.92美元）下跌0.64美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.394元，較上週（31.275元）貶值0.119元。



依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元；經中油平穩機制下，汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調降0.1元。



實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

