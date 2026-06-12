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烏克蘭與俄羅斯在週五凌晨爆發激烈無人機互襲。烏軍瞄準俄國石化與汽車工業重鎮，俄軍則鎖定烏國鐵路與電力設施。這場深夜空襲造成雙方皆有傷亡，多處基礎設施受損。

烏克蘭無人機此次深入俄羅斯中部韃靼斯坦（Tatarstan）的石化工業區，導致一棟公寓大樓受損並造成3人受傷。由於無人機襲擊的威脅，鄰近工業城市下卡姆斯克（Nizhnekamsk）宣布取消「俄羅斯日」（Russia Day）國慶日的公共慶祝活動。此外，俄羅斯最大汽車製造商 Avtovaz 的所在地陶里亞蒂（Togliatti），以及邊境的布良斯克（Bryansk）也遭到襲擊，後者造成2人死亡、10人受傷。俄羅斯國防部聲稱，防空系統在夜間共擊落了231架烏克蘭無人機。

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另一方面，俄羅斯則對烏克蘭北部的蘇梅（Sumy）地區發動猛烈空襲，目標直指火車站、電力信號站及變電所等鐵路基礎設施。烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）證實，空襲造成一名鐵路工人不幸喪生、一人受傷。這已是該地區連續兩天有鐵路員工在俄軍襲擊中殉職。

烏克蘭空軍表示，俄軍在夜間共發射了117架無人機，烏方防空部隊成功擊落或癱瘓了其中的102架。不過，南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）仍有14棟民宅在空襲中受損，並造成數名平民受傷。儘管戰火持續波及住宅區，俄烏雙方目前均否認刻意針對平民進行攻擊。

原文出處：俄烏深夜互射無人機 俄石化重鎮與烏鐵路設施遭襲

本文由AI協作，經編輯審核後發布