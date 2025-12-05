俄烏終戰落空 下週汽柴油估不調整或漲2角

▲因OPEC+維持明年第一季不增產、市場期待俄烏結束戰爭落空，經中油平穩機制，下週汽油、柴油估不調整或調漲0.2元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 本週加油要快！因OPEC+維持明年第一季不增產、市場期待俄烏結束戰爭落空，經中油平穩機制，下週汽油、柴油估不調整或調漲0.2元。



參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.8元、超級柴油每公升25.5元或25.7元。



累算至12月4日之7D3B週均價為63.89美元，較上週（63.47美元）上漲0.42美元。本週新台幣兌美元匯率為31.387元，較上週（31.397元）升值0.01元。

廣告 廣告

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元；經中油平穩機制，下週汽油、柴油不調整或調漲0.2元。



實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不用急著加油了 中油：明起汽、柴油價格都不調整

國內油價將會更反映實際變化 中油：油價平穩雙機制微調

油價恐腰斬？小摩：布蘭特兩年內可能跌到30美元