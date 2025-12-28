俄烏終戰談判癥結點 札波羅熱核電廠當前問題一次看

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，這裡除了是美國總統川普（Donald Trump）俄烏終戰提案的癥結點之一，也被列入烏克蘭總統澤倫斯基的20點和平計畫草案。

路透社整理關於這座核電廠的若干問題如下：

● 美國未來可能扮演什麼角色？

俄羅斯在2022年3月拿下札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Station）控制權，並宣布計劃將其接上俄國電網。

廣告 廣告

儘管幾乎所有國家都認為電廠屬於烏克蘭，俄方仍堅稱擁有所有權，目前營運者為俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下單位。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，美方提議讓美、烏、俄3方聯合營運，並由美國擔任主要管理者；烏方則提議讓美、烏共同使用核電廠，而美國可自行決定如何使用50%的發電量。

根據俄媒「工商日報」（Kommersant），俄羅斯亦考慮與美方一起使用這座核電廠。

● 現階段情況為何？

札波羅熱核電廠地處第聶伯河（Dnipro River）及卡科夫卡水庫（Kakhovka Reservoir）邊的安赫德（Enerhodar），位於首都基輔東南方550公里處。

根據國際原子能總署（IAEA）資料，札波羅熱核電廠總發電容量為5.7GW（Gigawatt，百萬瓩）。

電廠擁有6座蘇聯時代設計的反應爐，全是在1980年代建造而成，但第6座反應爐是在蘇聯解體後的1990年代中期上線營運。

6座反應爐中，有4座反應爐不再使用俄羅斯核燃料，轉而採用美國核能設備供應商西屋（Westinghouse）生產的燃料。

俄方在控制電廠後，關閉其中5座反應爐，最後一座亦於2022年9月停止發電。Rosatom今年曾表示，準備將美國燃料還給美方。而根據俄方管理者的說法，目前6座反應爐均處於冷停機狀態（cold shutdown）。

俄烏雙方互控對方空襲核電廠，還切斷電廠輸電線路。這座核電廠目前仰賴烏克蘭供電，而過去4年來，至少發生11次電線受損導致供電中斷的情況，迫使核電廠啟動應急柴油發電機，來維持反應爐冷卻。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）曾說，在核電廠周圍打仗持續危及核能安全。

● 俄羅斯為何想要札波羅熱電廠？

俄羅斯已在籌備重啟電廠，但宣稱是否重啟將視區內情勢而定。Rosatom負責人李卡契夫（Alexei Likhachev）未排除將核電廠生產的電力輸送到烏克蘭部分地區的可能性。

基輔「能源研究中心」（Energy Research Centre）主任哈成科（Oleksandr Kharchenko）表示，俄國有意利用這座核電廠來彌補俄國南方嚴重的能源短缺，「這是他們這麼努力爭奪電廠的原因」。

今年12月，俄羅斯聯邦環境、技術和核監督局（Rostekhnadzor）核發一號反應爐運轉執照，這是重啟反應爐的關鍵步驟。烏克蘭能源部痛批此舉違法且不負責任，恐將引發核子事故。

● 烏克蘭為何需要這座電廠？

俄羅斯連續數個月猛攻烏克蘭能源基礎設施，導致部分地區在寒冬中斷電，且近幾個月俄方攻擊規模及強度劇增，甚至讓整個區域陷入黑暗。

分析家指出，烏克蘭目前發電容量缺口約為4 GW，相當於札波羅熱核電廠4座反應爐的發電容量。

哈成科表示，若要補足札波羅熱核電廠的損失，烏方至少需要5到7年來打造發電容量。

他也指出，若基輔收復核電廠，仍需耗時2到3年來評估狀況，再用另外3年來修復設備並恢復全面運作。

哈成科及烏克蘭國家核電公司（Energoatom）皆坦言，烏方目前無從掌握電廠的實際狀態。

● 電廠燃料冷卻問題如何解決？

2023年，卡科夫卡水壩被炸毀，摧毀原本為電廠供水的水庫。長期來看，反應爐冷卻水短缺問題尚未解決。

除了反應爐之外，每個反應爐機組還設有貯存池來冷卻用過核燃料。若無水源供應這些貯存池，池水會蒸發，溫度將上升，提高起火風險。

烏克蘭國家核電公司指出，自水壩被毀之後，札波羅熱核電廠冷卻池水位已下降超過15%（或3公尺），且仍持續下滑。

烏克蘭官員之前表示，目前水源可能只足以維持一座、頂多兩座核反應爐運轉。（編譯：楊昭彥）1141228