俄烏終戰還很遠？歐烏修改美和平方案未出爐 俄先嗆：不可能提高和平可能

俄烏戰爭戰火延燒至今已將近4年，儘管美國、土耳其等國介入調停，但雙方和平曙光至今仍屬遙遠。近期美國將一份和平方案交予烏克蘭與歐洲修改。根據俄羅斯新聞社國際文傳電訊社（Interfax）報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對此表示，他認為歐、烏修改的和平方案無法提高烏克蘭恢復和平的可能，並直言「這並非預測」。

俄羅斯總統普丁對於俄烏停戰與和平依舊態度強硬。（圖／克里姆林宮官網）

據了解，先前美國已草擬一份結束俄烏戰爭的和平方案，並交由歐洲與烏克蘭商討修改方案內容。然而普丁的外交顧問鄂夏柯夫直言，歐烏兩方對和平方案的修改對於實現和平的可能並無幫助。

另一方面，美國與俄國已於上周六（20日）再度展開會談，由普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）在美國佛羅里達州會面，會後雙方表示該會談具有建設性，並將在今日繼續會談。



