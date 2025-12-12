俄烏談判卡領土問題！澤倫斯基：美提出「自由經濟區」作為折衷

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，基輔已向美國提交修訂後的20點和平框架，領土問題仍是焦點，他同時證實，美方提出以「自由經濟區」作為折衷方案，應對莫斯科要求烏方讓出東部頓巴斯部分地區。

《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，美國的構想是「在烏克蘭控制的頓內茨克（Donetska）地區建立一個『自由經濟區』，作為折衷。」但他批評，該方案實質上涉及軍隊撤離與權力真空。

澤倫斯基說，「他們認為這等於烏克蘭軍隊撤出頓內茨克地區，而所謂的折衷，就是俄軍不進入這部分的頓內茨克。他們不知道誰會治理這塊領土。」他重申，關於任何領土讓渡，都必須交由烏克蘭人民公投決定，目前雙方對土地問題仍「沒有共同理解」。

澤倫斯基透露，俄軍從哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）及第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovska）部分區域撤出，也納入談判討論。此外，南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）等前線可能「凍結」在現狀。另外，美方提出共同管理目前由俄佔領的扎波羅熱核電站，但俄羅斯希望維持對這座歐洲最大核電廠的完整控制權。

至於有消息指，美國總統川普（Donald Trump）已向烏克蘭設定「聖誕節期限」以接受和平方案，澤倫斯基澄清，華府並未下達硬性時限，但暗示美國確實希望在年底前釐清進展。

