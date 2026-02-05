俄烏談判第二輪開跑！烏克蘭難妥協割領土換和平 美俄同陣線施壓

編譯張渝萍／綜合報導

在美國居中斡旋下，烏克蘭與俄羅斯5日於阿布達比展開第二天會談，目標是結束自第二次世界大戰以來歐洲最具破壞性的戰爭。根據《衛報》最新報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，俄烏雙方已同意交換314名戰俘，相關討論仍在持續中。

俄烏雙方在首日會談後，稱談判有成果且氣氛相當正面；然而雙方最大歧見「領土問題」仍讓和平之路遙遙無期。莫斯科要求烏克蘭讓出東部整個頓巴斯地區，裏頭甚至包含烏克蘭目前掌控的區域，美國官員也不斷向烏克蘭施壓，要求烏妥協，放棄領土。

俄烏雙方在首日會談後，稱談判有成果且氣氛相當正面；然而雙方最大歧見「領土問題」仍讓和平之路遙遙無期。（圖／翻攝自X平台 @NilgnErdoa27758）

俄烏第二輪談判進行中

綜合路透與、《衛報》與《獨立報》報導，烏克蘭與俄羅斯5日在阿布達比展開第二輪談判，雙方將沿用首輪談判模式，包括美俄烏三方磋商，小組討論，以及進行立場協調。

路透報導指，在4日首輪談判結束後，烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫（Rustem表示，雙方討論「具有意義且富有成效，聚焦於具體步驟與務實解決方案」。

俄總統普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）則表示，目前正積極推動恢復俄羅斯與美國之間的關係，包括在美俄經濟工作小組框架內的合作，「談判正朝正面方向前進。」

他還指控：「來自歐洲、來自英國的好戰分子，持續試圖干預這一進展，不斷試圖插手。而這類干預越多，我們越能看到確實正在取得進展。」

「領土問題」成和平之路阻礙

然而，即便雙方都稱有進展，但《衛報》分析稱，俄烏通往和平之路仍然複雜，因為克里姆林宮堅持，達成和平協議的前提是烏克蘭必須放棄東部的頓巴斯地區，該區甚至包含目前由烏克蘭掌控的區域。

目前烏克蘭堅持不妥協，但烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，他願意考慮其他解方，包括烏軍撤出東部部分地區，以及建立非軍事區。

美國跟著施壓烏放棄頓巴斯

而美國官員則「與俄同行」，向烏克蘭施壓，要求烏放棄頓巴斯，並表示只有在基輔先同意讓步領土後，才會提供安全保障。

分析指出，就算俄烏在領土問題上達成妥協，其他障礙仍然存在。俄羅斯表示不會容忍歐洲部隊駐紮在烏克蘭領土上，而基輔則認為這是安全保障不可或缺的一部分。克里姆林宮同時要求對烏克蘭軍隊規模設下嚴格限制，而澤倫斯基已多次明確排除這一條件。

儘管雙方立場差距甚大，但兩邊往往在川普面前進行一種謹慎的政治互動，試圖展現自身對和平持開放態度，以避免激怒川普，同時將談判停滯的責任歸咎於對方。

澤倫斯基4日表示，在長達四年的戰爭中，大約有55000名烏克蘭士兵在戰鬥中陣亡。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

澤倫斯基：四年戰士損失5.5萬軍人

在談判期間，俄烏戰爭也即將邁入第四年，澤倫斯基4日表示，在長達四年的戰爭中，大約有55000名烏克蘭士兵在戰鬥中陣亡。

他在接受法國電視二台（France 2）訪問時表示：「在烏克蘭，官方統計在戰場上陣亡的士兵人數，無論是職業軍人還是被徵召入伍者，死亡人數為55000人。」

談判歸談判 俄羅斯轟炸不停歇

儘管雙方在談判，戰火並未因此停歇。俄羅斯警告烏克蘭，在基輔做出克里姆林宮認為正確的「決定」之前，俄軍不會停止作戰。

在第二輪會談開始前不久，俄軍使用集束彈藥襲擊烏克蘭東部一處擁擠市場，根據頓內茨克官方指出，這場攻擊造成至少7人死亡、15人受傷。

