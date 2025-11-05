俄烏軍隊波克羅夫斯克交火 澤倫斯基赴前線視察

（中央社莫斯科/基輔4日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭軍隊今天在烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）的廢墟中交戰。烏軍正在展開反攻，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已前往波克羅夫斯克附近視察部隊。

綜合路透社與英國廣播公司（BBC）報導，波克羅夫斯克是重要的交通與物流樞紐，過去一年來莫斯科一直試圖攻下。雖然俄軍花了數個月才逼近邊界，但俄軍已滲透到鎮內，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月31日也表示，俄方已在郊區集結17萬名兵力。

烏克蘭軍方表示，俄烏雙方正在波克羅夫斯克關乎基輔前線後勤的重要地區進行激烈交戰。烏軍指出，已有更多特種部隊抵達當地，並持續運送武器與裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，他今天在波克羅夫斯克與鄰近地區視察部隊，包括在多布羅皮利亞（Dobropillia），並在社群平台上發布照片，顯示他在當地一處指揮所會見官兵。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文指出，軍事指揮官通報「防線穩定並與鄰近部隊協調」的情況。他說：「我們也特別著重鞏固防禦，並向士兵提供所需的一切。」

俄羅斯國防部表示，俄軍已將烏軍逐出35棟建築。國防部同時指出，俄軍正在北方約160公里處的哈爾科夫（Kharkiv）庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）附近，包圍烏克蘭軍隊並持續施壓。

路透社無法獨立核實雙方戰場消息。

烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人3日接受烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）訪問時重申，波克羅夫斯克相關戰區沒有任何單位遭包圍。

隨著戰事進入第4年，和平談判陷入僵局。俄羅斯表示，當前正於前線各地掌握主動權，但自2024年初攻下阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，尚未攻占大型城鎮。烏克蘭則稱戰事大致陷入膠著，領土損失有限。

波克羅夫斯克戰前人口約6萬人，但大部分平民早已逃離。攻占此地可為莫斯科提供一個平台，借此向克拉莫托斯克（Kramatorsk）及斯拉夫揚斯克（Sloviansk）推進，這兩座城市是頓內茨克地區（Donetsk）僅存由烏克蘭控制的主要城市，也是俄軍希望完整占領的目標。（編譯：張曉雯）1141105