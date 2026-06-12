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俄羅斯與烏克蘭邊境戰火持續升溫，雙方在週五發動新一輪徹夜空襲。這場相互交火造成兩國邊境地區共3名平民喪生，其中包括一名烏克蘭鐵路員工在前往避難途中不幸遇難，另有多人受傷。

根據俄羅斯布良斯克州（Bryansk）代理州長 Egor Kovalchuk 在社群平台 Telegram 的發文，烏克蘭軍隊使用火砲襲擊了邊境定居點 Suzemka，造成當地2名平民死亡、2人受傷。俄方指控，這類針對邊境城鎮的攻擊頻率正不斷增加。

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而在烏克蘭方面，邊境的蘇梅州（Sumy）也遭到俄軍無人機（drone）襲擊。烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）負責人 Oleksandr Pertsovkyi 證實，一名44歲的女性車站調度員在前往防空洞避難途中不幸身亡，另一名車站服務員則在攻擊中受傷。此外，烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區也傳出遭到空襲，造成3人受傷。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科幾乎每日對烏克蘭進行轟炸。為了反擊俄方的軍事行動，基輔近幾個月也加強了對俄羅斯領土的打擊力度。隨著戰事陷入膠著，雙方在邊境地區的交火已成為常態，平民傷亡數字也隨之攀升。

原文出處：俄烏邊境互轟釀3死！烏克蘭火車站遭無人機襲擊、俄邊境村莊遭砲擊

本文由AI協作，經編輯審核後發布