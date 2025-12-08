俄烏都尚未接受停火提案！川普先對澤倫斯基發難：他都沒看，讓我失望

編譯張渝萍／綜合報導

俄烏停火似乎在年底前有困難！在美國、俄羅斯、烏克蘭三方不斷針對停火協議草案協商之際，美國總統川普7日抱怨烏克蘭總統澤倫斯基「還沒準備好」簽署由美國起草的提案，還稱澤倫斯基都還沒讀這份提案，「我有點失望」。

自川普重返白宮後，他與澤倫斯基的關係時冷時熱。翻攝自ZelenskyyUa的X

美烏代表會談三天

《衛報》報導指，美國與烏克蘭官方代表在佛羅里達進行三天會談，6日才結束。澤倫斯基形容這次討論「具建設性，但不輕鬆」。他在7日晚間例行影片談話中說：「美國代表了解烏克蘭的基本立場。」

然而，川普7日晚間向記者採訪時表示，澤倫斯基「還沒準備好」簽署美國起草和平提案。

川普批澤倫斯基還沒看提案

川普聲稱：「我有點失望，因為澤倫斯基總統到幾個小時前為止還沒有閱讀這份提案。他的團隊很喜歡，但他本人沒有。」

美國官員聲稱協議已進入最後階段，但看不出烏克蘭或俄羅斯有意願簽署由川普談判團隊擬定的框架協議。

川普向記者抱怨的同時，澤連斯基準備8日在倫敦會見英國首相施凱爾，以及法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨，討論重點將放在美烏持續進行的談判。

普丁也未公開支持白宮計畫

俄羅斯總統普丁也未公開表態支持白宮的計畫，甚至上周還曾表示川普提案中的某些部分不可行。美國特使魏科夫與庫許納上周在克里姆林宮會見普丁，顯然未取得突破。

停火草案自11月首次曝光以來，美國的方案已經過多次修改，但遭批評偏袒俄羅斯，甚至被爆內容是俄翻英，幾乎是將克宮要求放首位；儘管川普及其團隊持續努力推動協議，和平談判進展緩慢，烏克蘭安全保障與俄軍占領區的主權問題仍有重大分歧。

美國對俄態度引關注

自川普重返白宮後，他與澤倫斯基的關係時冷時熱，並多次敦促烏克蘭割地求和，以結束他認為「造成太多人死亡」的衝突。

川普批評澤倫斯基之際，俄國7日對川普政府新的國家安全戰略表示樂觀看待，甚至表示美國這份闡明核心外交政策利益的戰略文件，很大程度上與莫斯科的願景一致，讓外界更加憂心美國態度將會如何影響俄烏停火談判。

