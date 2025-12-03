俄烏開戰3年第一次！澳洲擬贈基輔舊型虎式直升機，加碼捐出15億資助烏克蘭買武器

俄烏戰爭開打至今已過去3年時間，身為歐盟與美國重要盟友的澳洲，傳出即將做出「改變」，計畫轉讓一批即將退役的「虎式」直升機（ARH Tiger）給基輔，以協助其抵抗俄羅斯的侵略，倘若這個包裹真的送出，將成為近3年來、澳洲第一次贈與烏克蘭軍事航空器。

事實上，綜合當地媒體報導，澳洲皇家陸軍2024年原本有一批即將退役的MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機，該國烏克蘭社團不斷呼籲政府，將這批可用的舊型直升機，移轉給基輔使用，但坎培拉當局並未採納建議，而是選擇全數拆解和將零件掩埋，讓許多烏克蘭裔移民非常不滿。

因此當新的援助方案曝光後，現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也被不少人吐槽，不過、一位熟悉談判的消息人士匿名透露，這項轉讓提議已經擺在桌上，烏克蘭方面也表達需求，「現在只剩下物流問題。」

由歐洲直升機公司製造，虎式直升機除了在澳洲陸軍服役，同時也是德、法、西三國的機隊成員之一。從2004年開始在澳洲軍隊服役，軍方形容這款雙座直升機，是世界上最先進的武裝偵察直升機之一，擁有「快速、靈活，並能在遠距離探測和接戰目標」的能力。製造商則描述，虎式直升機最大特點，是其非常適合用於武裝偵察、空中或地面護航、空對空戰鬥和反戰車作戰任務。

澳洲陸軍現役的「虎式」直升機預計2028年退役，如今很可能成為援助烏克蘭的首批軍武。（翻攝自澳洲陸軍）

澳洲陸軍麾下共有22架虎式直升機，從2021年選定阿帕契攻擊直升機（AH-64 Apache），做為下一代機隊主力後，原定讓虎式在2028年全面退役，如今這個時間表很可能會被加快。

前陸軍總司令里希（Peter Leahy）對此決定表示讚許，在他看來、虎式直升機具備靈活敏捷性能，可用於監視、偵察、戰場運輸和醫療任務，「烏克蘭需要幫助，我們能提供任何額外的火力，他們都會非常感激。」里希將軍還提到，即使未來真的與俄羅斯達成和平協議，烏克蘭仍能善用這批直升機。

除了直接給予可用的軍事武器，澳洲政府還將承諾、向一項由北約（NATO）發起的計畫，捐出約5000萬美元（約新台幣15.6億元），該計畫就是為了協助烏克蘭採購美製軍武防衛。

澳洲和紐西蘭兩國，屆時將成為首批非北約成員國，參與這項「烏克蘭優先需求清單」計畫（Prioritised Ukraine Requirements List scheme），該計畫將以募得的基金，為烏克蘭提供防空系統、精準導引飛彈及其他彈藥。

