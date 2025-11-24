俄烏28條惹議！吳志中：台灣拒武力改變邊界

▲美國總統川普提出「俄烏和平28點計畫」讓疑美論再起，對此外交部次長吳志中表示，就台灣立場而言，我國反對大國藉由武力擴張領土。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 美國川普政府與俄羅斯討論出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，內容包括要求烏克蘭割讓頓巴斯泉區、限縮軍隊規模、放棄加入北約等條件，促使「疑美論」再起。對此，才赴歐洲訪問回國的外交部次長吳志中，今（24）日到立院外交國防委員會備詢前受訪表示，這還不是最終方案，歐洲與美國的看法不盡然一樣，對條件有很大的疑慮。

吳志中強調，和平計劃是由美國提出的，內容包含領土退讓、軍力限制等多項條件引發疑美論。但目前還不是最終方案，歐洲與美國的看法不盡然相同，不過與台灣在盡早終結戰爭上確實有共識。

吳志中表示，就台灣立場而言，我國反對大國藉由武力擴張領土，並主張和平是重要方向與原則；讓戰爭儘早結束，是歐洲、台灣、美國等大家的共識。

