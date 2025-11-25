俄烏28點和平方案胎死腹中？川普：可能有新發展 未提最後期限

烏克蘭軍隊持續抵抗來自俄羅斯的攻擊。路透社



美國近日提出俄烏止戰「28點和平方案」，並要求烏克蘭必須在本週四（11/27）前回覆。不過此方案被視為嚴重偏頗俄羅斯，震驚烏克蘭和歐洲盟友，並急忙與美國展開協商，企圖挽回局勢。烏克蘭總統澤倫斯基週一（11/24）晚間表示，已提出新的和平方案，而他將親自和美國總統川普討論其中的「敏感議題」。川普則是發文暗示，俄烏和平方案可能有新發展，也未再提出最後期限。

美國與烏克蘭和歐洲盟友代表週日（11/23）在瑞士日內瓦就美方提出的「28點和平方案」展開協商。美烏雙方在會後發表聯合聲明表示，已經更新內容並起草一份「更完善的和平框架」，但最後仍須由川普和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）定案。有消息指出，澤倫斯基本週將赴華府和川普會面。

川普週一在社群媒體Truth Social也發文暗示，俄烏和平方案出現新進展。他說：「俄羅斯和烏克蘭的和平協商真的可能出現重大進展嗎？？？直到親眼看到前先別相信，但好消息確實有可能發生。」川普在發文中未再提及，要求烏克蘭在感恩節前接受和平方案的最後期限。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週一在例行記者會上表示，目前和平方案仍有一些歧見，但「我們有信心可以化解」。李威特表示，川普希望能盡快達成協議，但目前並無和澤倫斯基會面的計畫。

澤倫斯基週一晚間在每晚對人民發布的簡報影片中強調，他和美國與歐洲盟友正提出一份新的和平計畫，其中一些敏感議題需要和川普直接討論。澤倫斯基強調：「在日內瓦會談後，現在不是28點方案了，內容更精簡，經修正後的內容也已納入框架裡。我國團隊今日已經就新方案進行通報，目前正走在正確的道路上。一些敏感議題以及最重要的部分，我會和川普總統討論。」

根據媒體稍早曝光的「28點和平方案」內容，美方要求烏克蘭割讓更多土地、限制軍隊武力、永遠不得加入北約。這些條件被基輔是為一項降書，更引發其他歐洲國家憂心，未來將為俄國入侵其他國家敞開大門。

烏克蘭和歐洲則另起一份和平方案，要求俄烏雙方先在現有戰線上停火，未來在討論領土問題。此外，美歐還將提供烏克蘭類似北約的集體防禦安全保障。

消息傳出後，莫斯科方面已表態反對歐洲提出的和平方案。

俄羅斯總統普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說：「光看第一眼，歐洲的方案…一點也沒有建設性，且對我們是行不通的。」

