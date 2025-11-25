俄烏28點和平方案胎死腹中？川普：可能有新發展 未提最後期限
美國近日提出俄烏止戰「28點和平方案」，並要求烏克蘭必須在本週四（11/27）前回覆。不過此方案被視為嚴重偏頗俄羅斯，震驚烏克蘭和歐洲盟友，並急忙與美國展開協商，企圖挽回局勢。烏克蘭總統澤倫斯基週一（11/24）晚間表示，已提出新的和平方案，而他將親自和美國總統川普討論其中的「敏感議題」。川普則是發文暗示，俄烏和平方案可能有新發展，也未再提出最後期限。
美國與烏克蘭和歐洲盟友代表週日（11/23）在瑞士日內瓦就美方提出的「28點和平方案」展開協商。美烏雙方在會後發表聯合聲明表示，已經更新內容並起草一份「更完善的和平框架」，但最後仍須由川普和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）定案。有消息指出，澤倫斯基本週將赴華府和川普會面。
川普週一在社群媒體Truth Social也發文暗示，俄烏和平方案出現新進展。他說：「俄羅斯和烏克蘭的和平協商真的可能出現重大進展嗎？？？直到親眼看到前先別相信，但好消息確實有可能發生。」川普在發文中未再提及，要求烏克蘭在感恩節前接受和平方案的最後期限。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週一在例行記者會上表示，目前和平方案仍有一些歧見，但「我們有信心可以化解」。李威特表示，川普希望能盡快達成協議，但目前並無和澤倫斯基會面的計畫。
澤倫斯基週一晚間在每晚對人民發布的簡報影片中強調，他和美國與歐洲盟友正提出一份新的和平計畫，其中一些敏感議題需要和川普直接討論。澤倫斯基強調：「在日內瓦會談後，現在不是28點方案了，內容更精簡，經修正後的內容也已納入框架裡。我國團隊今日已經就新方案進行通報，目前正走在正確的道路上。一些敏感議題以及最重要的部分，我會和川普總統討論。」
根據媒體稍早曝光的「28點和平方案」內容，美方要求烏克蘭割讓更多土地、限制軍隊武力、永遠不得加入北約。這些條件被基輔是為一項降書，更引發其他歐洲國家憂心，未來將為俄國入侵其他國家敞開大門。
烏克蘭和歐洲則另起一份和平方案，要求俄烏雙方先在現有戰線上停火，未來在討論領土問題。此外，美歐還將提供烏克蘭類似北約的集體防禦安全保障。
消息傳出後，莫斯科方面已表態反對歐洲提出的和平方案。
俄羅斯總統普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說：「光看第一眼，歐洲的方案…一點也沒有建設性，且對我們是行不通的。」
更多太報報導
美媒揭密：習近平罕見主動致電川普 因日中關係緊張欲影響對台政策
川普發文稱與習近平通話 隻字未提台灣
川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習近平藉機談台灣
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 11 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 11 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 22 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前