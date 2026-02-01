俄無人機藉「星鏈」狠打烏克蘭 馬斯克：阻止措施已奏效

烏克蘭無人機專家貝斯克列斯特諾夫（Flash）提供，一架BM-35無人機殘骸上有星鏈天線。翻攝烏克蘭軍事網站Militarnyi



烏克蘭國防部及分析專家上週指出，俄羅斯利用馬斯克的星鏈（Starlink）衛星系統，令其攻擊型無人機得已更深入打擊烏克蘭，並將無人機潛在飛行範圍擴展至北約領土。馬斯克今天（2/1）表示，SpaceX阻止俄羅斯未經授權使用星鏈網路而採取的措施，似​​乎已經奏效。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）上週二（1/27）就已指出俄羅斯無人機運用星鏈系統，烏國防部專家貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）上週四（1/29）表示，已搜集上百起俄無人機使用星鏈發動攻擊證據。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝斯克列斯特諾夫在無人機的圈子中以代號「Flash」聞名，他指出，烏克蘭電子防禦系統藉由干擾GPS、無線電訊號使俄國無人機失效。俄羅斯先前以光纖控制的無人機繞過干擾，但如此一來無人機的飛行距離就受光纜長度限制。

然而搭載星鏈系統的無人機，不受無線電等干擾，不需光纖，比無線電和光纖導引無人機飛得更遠，貝斯克列斯特諾夫稱飛行距離可達500公里，操作人員可在俄國境內即時操控，大大提高了它們的飛行精度。



根據總部位於美國的衝突監測機構「戰爭研究所（ISW）」，根據星鏈500公里有效範圍，如果從俄羅斯或烏克蘭遭俄佔領處發射，「烏克蘭大部分地區、摩爾多瓦全境，以及波蘭、羅馬尼亞和立陶宛的部分地區」，都在配備星鏈系統的BM-35無人機有效範圍內。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今天在X平台表示，「看來我們為阻止俄羅斯未經授權使用星鍊網路而採取的措施已經奏效。如果需要採取更多措施，請告知我們。」

路透社指出，儘管馬斯克與烏克蘭官員在俄烏戰爭若干問題上存在歧異，但烏克蘭軍方仍依賴數萬個星鏈衛星進行戰場通信，並用於操控部分無人機任務，他也因此掌控了烏軍對俄作戰時使用星鏈的方式和地點，擴大了他的地緣政治影響力。

根據貝斯克列斯特諾夫，上月27日烏克蘭東部一列民用列車上遭遇致命襲擊，很可能就是由星鏈衛星終端控制俄國自殺式無人機所為。稍早他接受烏克蘭公共廣播電視台Suspilne訪問時則說，一群配有星鏈的俄無人機襲擊了烏克蘭切爾尼戈夫州（Chernihiv）能源設施。

貝斯克列斯特諾夫指出俄無人機的攻擊「並非針對軍事目標，而是針對和平的後方和前線城市，包括平民住宅。事實上，這是利用現代和平通訊技術實施恐怖主義。」

