俄無人機襲澤倫斯基家鄉 電力中斷4.5萬戶受災

（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯無人機今天攻擊烏克蘭中部城市克利福洛。當地軍政機關首長維庫爾指出，俄方攻擊導致基礎設施受損，4.5萬多個用戶被迫緊急斷電，供暖系統也受到影響。

路透社報導，維庫爾（Oleksandr Vilkul）在通訊軟體Telegram發文，呼籲市民保持警覺：「請儘量儲水，有機會的話盡量幫（電子）設備充電。接下來會很辛苦」。

自來水公司的抽水站已切換為發電機供電，雖然系統內仍有供水，但可能會出現水壓問題。

此次攻擊的完整損害程度尚不明確，俄羅斯方面對此暫無回應。

俄羅斯近4年前全面入侵烏克蘭，迄今多次以飛彈和無人機攻擊烏國發電廠、變電站以及輸電線路，意在破壞供電和供暖系統，並阻礙產業運作。

烏方指出，這方面的攻擊迫使全國各地城市輪流停電、緊急限電，並讓維修團隊在砲火中疲於搶修。烏克蘭仰賴防空系統與進口電力來穩定電網。

克利福洛（Kryvyi Rih）位在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），是鋼鐵和礦產重鎮，也是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的家鄉。這座城市屢遭攻擊，導致平民喪生、住家及工業設施受損。

這座城市距南部前線不遠，落在打擊範圍之內，其工廠、物流與勞動人口對烏克蘭經濟具有重要地位，也是支援烏克蘭戰事的關鍵後方中心。（編譯：蔡佳敏）1150114