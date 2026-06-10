俄無人機襲烏克蘭公車站 釀2死23傷

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札波羅熱市8日遭俄羅斯無人機攻擊多處平民設施，其中公車站成為攻擊目標之一。（示意圖／unsplash）





俄羅斯8日再度對烏克蘭東南部城市札波羅熱發動無人機攻擊，造成至少2名平民死亡、23人受傷，其中包含1名10歲兒童。由於札波羅熱擁有重要核電廠設施，俄烏戰爭對城市與平民區的威脅持續升溫。

無人機襲擊平民區

無人機高速俯衝後墜地，現場隨即爆出巨大火球，大量濃煙直竄天際，爆炸威力驚人。黑色無人機在空中，察覺危險的民眾紛紛拔腿逃離現場，目擊者驚喊，無人機俯衝下來了，快進去。

多個平民設施遭攻擊

札波羅熱市8日遭俄羅斯無人機攻擊多處平民設施，其中公車站成為攻擊目標之一，造成2人死亡、23人受傷，傷者中包括一名年僅10歲的兒童。事發後的現場滿目瘡痍，被炸飛的汽車車頭散落滿地，車子內部血跡斑斑，怵目驚心，周邊設施也受到波及，現場一片混亂。

戰火持續升溫

親歷攻擊的目擊者回憶，事發後第一時間急忙聯絡親友，試圖了解大家的狀況，最終卻得知2名朋友在襲擊中喪生。目擊者說，自己不斷打電話詢問大家發生了什麼事、人在何處，後來才得知2位朋友已經遇難。

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當地居民悲憤表示，在持續遭受攻擊的情況下，現在的烏克蘭人已經絕不可能再與俄羅斯總統普丁達成任何和平協議。

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