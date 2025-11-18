俄無人機襲烏釀大火 羅馬尼亞首撤民眾
記者施欣妤／綜合報導
羅馬尼亞17日表示，俄羅斯對烏克蘭南部發動無人機攻擊，造成1艘懸掛土耳其國旗的油輪起火，當局緊急疏散邊境2座村莊，這是羅馬尼亞首次因烏俄戰爭撤離民眾。
懸掛土耳其國旗的「奧林達號」（MT Orinda），17日在烏克蘭南部伊斯梅爾港卸載液化石油氣時，遭俄國無人機擊中起火，船上16名人員安全撤離；鄰國羅馬尼亞則為此撤離了伊斯梅爾港對岸的2座村莊，首度因烏俄戰火波及而撤離民眾。
烏俄戰爭爆發以來，俄國持續以無人機、飛彈反覆攻擊烏國南部敖德薩地區，近期也鎖定打擊烏國能源基礎設施。由於烏國總統澤倫斯基16日才與希臘簽署能源協議，將由希臘輸送美國的液化天然氣給烏國，因此該起油輪遇襲事件也受到關注。
俄國無人機攻擊導致1艘油輪起火，羅馬尼亞為此緊急撤離沿岸居民。（達志影像／美聯社）
