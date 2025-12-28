俄狂轟基輔10小時2死多傷 澤倫斯基批普丁「不想要和平」

2025年12月27日，俄羅斯對烏克蘭首都發動長達10小時的無人機和飛彈攻擊，烏國警方進入一棟遭遇攻擊的大樓內搜查。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會晤前夕，俄羅斯對烏國首都基輔發動攻擊長達10小時，造成多人死傷。澤倫斯基週六（12/27）表示，此舉顯示莫斯科「不想要和平」，強調唯有採取真正強硬的措施才能應對這種瘋狂行徑。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在前往美國佛羅里達州途中做出上述表示。他將在週日與川普（Donald Trump）會面，討論雙邊達成的20點新和平計畫，為新一輪的和平談判做準備。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文指出，俄軍發動近500架無人機與40枚飛彈攻擊基輔，鎖定能源與民用基礎設施。他批評俄羅斯代表的冗長談話，實際上「匕首」飛彈與「見證者」無人機正在替他們發聲。

他補充說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無意結束戰爭，「唯有採取真正強硬的措施才能應對這種瘋狂行徑。美國與歐洲均有此能力，我們的許多夥伴都有這種能力。」他呼籲盟友展現力量，抵禦俄羅斯的侵略。

澤倫斯基還指出，他將在與川普會面後，與歐洲各國領袖舉行會談，基輔方面正努力採取更強硬的立場，以阻止俄羅斯延長在烏克蘭的戰爭。

基輔當局表示，俄羅斯長達10小時針對首都的飛彈與無人機攻擊，造成兩人死亡、32人受傷。副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，攻擊令能源基礎設施受損，導致基輔及其周邊地區40％住宅無法供暖。

俄羅斯國防部則表示，已動用遠程精準武器打擊烏國能源設施，聲稱這些設施正在「為烏克蘭軍隊及其軍工複合體企業服務」，並宣稱俄國防空系統已在多個地區攔截並摧毀近200架烏克蘭無人機，其中包含莫斯科上空的8架。

普丁在視察部隊時表示，俄羅斯看得出基輔並不急於以和平手段結束烏克蘭衝突，並指如果烏方不願和平解決衝突，俄方將透過武力達成其「特殊軍事行動」的所有目標。

