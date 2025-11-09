俄狂轟能源設施、民宅釀7死後 俄外長：我準備好與盧比歐談了

國際中心／綜合報導

俄烏戰爭又添亡魂！烏克蘭官員8日表示，俄羅斯在夜間對烏克蘭發動了一波無人機與飛彈襲擊，目標包括為兩座核電廠供電的變電站，造成7人死亡。烏克蘭政府表示，俄羅斯的攻擊並非偶然，而是為了要讓歐洲面臨核安風險所做。

俄羅斯一面發動攻擊之際，一面又想談判。路透9日報導指，俄外長拉夫羅夫表示，他已準備好與美國國務卿盧比歐會面，但依舊稱要和平，就要考慮俄羅斯利益。

烏克蘭聶伯城（Dnipro），一架無人機擊中一棟住宅大樓，造成3人死亡。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

俄大規模攻擊釀7死 多地斷電

路透報導指，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯共發射了超過450架無人機與45枚飛彈。根據地方官員說法，在聶伯城（Dnipro），一架無人機擊中一棟住宅大樓，造成3人死亡、12人受傷；東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區又有3人喪生，北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區也有1人死亡。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在X上表示：「俄羅斯再次鎖定為赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）和羅夫諾（Rivne）核電廠供電的變電站。這些攻擊並非偶然，而是經過精心策劃的，俄羅斯蓄意讓歐洲面臨核安全風險。」

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，基輔、波爾塔瓦（Poltava）與哈爾科夫等地的能源設施受損，導致數千人斷電斷水。波爾塔瓦官員表示，當地使用發電機供應用水。

俄聲稱為報復烏克蘭攻擊

俄羅斯國防部8日稍早聲稱，已針對烏克蘭的武器生產與天然氣、能源設施發動「大規模高準確度、遠程的空中、地面與海上攻擊」，以報復基輔對俄境內的攻擊。

烏克蘭能源部長赫林楚克（Svitlana Hrynchuk）表示，緊急維修人員已穩定電網，但仍需進一步限電以進行修復工作。她在全國電視節目中表示：「我們正在評估損害情況，並協調後續行動，以尋找替代電源，確保民眾恢復供電與供暖。」

東北部的哈爾科夫與中部的波爾塔瓦至少兩個地區仍持續停電。烏克蘭國營能源公司Tsentrenergo表示，這是自2022年2月戰爭爆發以來，該公司設施遭受的最大規模攻擊，並已暫停基輔與哈爾科夫地區的電廠運作。

該公司在聲明中指出：「距離上一次攻擊不到一個月，而這次敵軍同時打擊了我們所有的發電能力。電站都著火了！中央能源目前的發電量為零。」報導指，該公司約佔烏克蘭全國發電量的8%。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯共發射了超過450架無人機與45枚飛彈。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

冬天暖氣需求增 俄羅斯頻攻擊烏能源

自入侵以來，俄羅斯多次攻擊烏克蘭能源設施，尤其隨著冬季臨近對供暖需求增加。根據烏國國營公司Naftogaz資料，俄軍在過去兩個月內已九次攻擊天然氣設施。

另一方面，俄軍近幾周持續推進前線。莫斯科8日表示，俄軍在波克羅夫斯克（Pokrovsk）與庫皮揚斯克（Kupiansk）一帶取得進展，並奪下一座位於烏克蘭東部的小村莊。

自入侵以來，俄羅斯多次攻擊烏克蘭能源設施，尤其隨著冬季臨近對供暖需求增加。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

烏克蘭則加強對俄境內的長程無人機與飛彈打擊，目標包括煉油廠、儲油設施與補給中心，稱這些都是克里姆林宮的戰爭機器一部分。烏方表示，這些行動屬於針對俄羅斯自2022年2月發動戰爭的「正當防衛」。

烏克蘭空軍表示，在7日深夜至8日間擊落406架俄軍無人機與9枚飛彈，但仍有26枚飛彈與52架無人機擊中全國25個地點。

俄外長：準備好與盧比歐會面

在俄羅斯展開大規模攻擊同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他已準備好與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，但強調若要實現和平，必須考慮俄羅斯的利益。

報導指，克里姆林宮7日反駁外界稱拉夫羅夫，上月安排俄羅斯總統普丁與川普之間的峰會受阻後，已失去普丁的信任的揣測。

根據路透與其他媒體報導指出，美國在收到俄方外交部的訊息後取消了新一輪峰會，該信息顯示莫斯科不願在烏克蘭問題上讓步。英國《金融時報》引述消息人士稱，拉夫羅夫與盧比歐的談話，讓美方對會面失去了興趣。

