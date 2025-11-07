俄猛攻紅軍村 烏重整防線抗敵
記者賴名倫／綜合報導
「英國廣播公司」（BBC）6日報導，俄軍近期持續猛攻，已占據烏克蘭東部戰略重鎮波克羅夫斯克（又譯紅軍村）多數區域，而烏軍則發動局部反擊尋求重整防線；儘管該地易手牽動烏俄戰爭局勢，但各界認為雙方的軍事資源損耗仍是決定勝負關鍵。
報導指出，俄軍近一年多來多次集結重兵發動攻擊，雖然多次遭到擊退，但近日已突穿烏軍防線，從南北兩側包圍紅軍村，並占據多處地點持續推進；由於氣候狀況惡劣、補給線頻繁遭受無人機襲擊威脅，因此烏軍近日也動用特戰部隊展開滲透，並在外圍區域發起局部反擊，掩護守軍突圍，為重新部署防線爭取時間。
報導分析，俄國目標是全面占據烏東的盧甘斯克與頓內茨克州，而位處交通要衝的紅軍村也被視為當地戰局關鍵，若俄軍最終攻占此地，勢必將是繼2023年攻占巴赫穆特，再度攻占戰略要地，不僅將使俄國總統蒲亭得以高調聲張侵略成果，也將使烏國經營的烏東頓巴斯防線面臨更大壓力。
不過，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）最新報告則說，俄軍雖出動3個兵團進攻紅軍村，但過程中付出沉重傷亡與大量裝備損失代價，勢必進一步限縮長期作戰能力；此外，烏軍總參謀部宣稱5日晚間出動無人機與巡弋飛彈，重創俄國占領區內的頓內茨克機場，炸毀大批無人機、彈藥與油料設施；加上烏軍持續襲擊俄國能源設施，可望打擊俄國長期續戰能力，削減其侵略動能。
烏東重鎮紅軍村雖遭俄軍進逼，但烏軍仍持續發動反擊，尋求重整防線。圖為在陣地中待命的烏軍官兵。（取自烏克蘭總參謀部「X」帳號）
